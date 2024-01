Una ferrovia statale di questo paese ha detto alle donne di non truccarsi sui treni. Ecco come hanno risposto

Hong Kong (CNN) -- Un video promozionale di una ferrovia statale cinese che chiede alle donne di non truccarsi durante i viaggi in treno ha scatenato un'aspra reazione e un dibattito sul sessismo.

Sabato scorso, il video delle ferrovie cinesi è stato il più cercato, letto e discusso su Weibo, la piattaforma cinese di social media simile a Twitter, due mesi dopo la sua pubblicazione.

L'accoglienza rabbiosa del post si inserisce nel contesto di un più ampio movimento femminista che chiede una maggiore uguaglianza di genere nel Paese di 1,4 miliardi di persone, dove spesso gli uomini dominano ancora i consigli di amministrazione e i massimi organi di governo e dove, in passato, il movimento femminista è stato spesso censurato.

Il post sembra essere stato pensato come parte di una campagna delle ferrovie per ridurre i comportamenti antisociali dei passeggeri e segue una serie di altri post che invitavano le persone a non gettare rifiuti, a non occupare i posti a sedere degli altri o a parlare a voce troppo alta.

Presentato a luglio, il video mostra una donna elegantemente vestita che si riprende mentre si prepara ad applicare lozione e fondotinta seduta in quella che sembra essere la cabina di un treno interurbano ad alta velocità.

Viene interrotta da un uomo sul sedile adiacente che le dà un colpetto sulla spalla e il video mostra il volto dell'uomo coperto dal suo fondotinta.

"Non ho bisogno di truccarmi, bellezza", dice alla donna, che si scusa e lo aiuta a ripulirsi.

La clip di circa un minuto ha scatenato una polemica che non accenna a placarsi.

Sabato, l'hashtag correlato aveva raccolto 340 milioni di visualizzazioni e 20.000 commenti. Molti cittadini hanno criticato il video ritenendolo offensivo.

"Perché deve essere un caso così incentrato sul genere, di donne che si truccano, per illustrare un comportamento incivile?", ha chiesto un utente di Weibo.

Altri hanno difeso il diritto di truccarsi. "Non c'è nulla di incivile in questo", ha detto un utente.

Un altro ha chiesto: "La prossima mossa sarà vietare le donne sui treni una volta per tutte?".

La CNN ha contattato China Railway per un commento.

I funzionari cinesi hanno cercato di difendere l'annuncio, con un commento diffuso dai media statali che invitava a non "interpretarlo in modo eccessivo".

Il commento, pubblicato per la prima volta dal Nanfang Daily, sosteneva che gli incidenti di trucco come quello raffigurato erano tra le lamentele "più comuni" ricevute.

Tuttavia, ha ammesso che ci sono stati comportamenti peggiori, come fare troppo rumore o occupare il posto di un altro passeggero.

"L'editore del video non chiede alle persone di non truccarsi sul treno, ma di sostenere una forma civile di pendolarismo e di considerare i sentimenti degli altri passeggeri".

In risposta alle richieste della stampa locale, il personale del servizio clienti delle Ferrovie cinesi ha dichiarato che il trucco non è vietato sui treni.

