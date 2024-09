Una fazione non identificata potrebbe prendere il potere nel Brandeburgo.

Prima delle elezioni statali di domenica in Brandeburgo ci sono diverse questioni importanti. La AfD supererà la SPD? I Verdi potrebbero essere estromessi dal Landtag? Quale sarà il potere del BSW? Sono alcune delle preoccupazioni centrali. Ma c'è un partito che vola sotto i radar, non ancora ampiamente riconosciuto a livello nazionale, ma che potrebbe potenzialmente diventare il fattore decisivo in Brandeburgo.

Dopo le elezioni in Sassonia e Turingia, si prevedono complicazioni anche in Brandeburgo, principalmente a causa delle sfide anticipate nella formazione del governo. In Brandeburgo, un partito relativamente sconosciuto e specifico dello stato potrebbe emergere come voto di scambio.

Il partito in questione è altri che BVB/FW, anche noto come Movimenti dei Cittadini Uniti di Brandeburgo e Voti Liberi. In procinto di debuttare sulla scena elettorale alle elezioni statali del 2009, hanno formato una collaborazione con le possibilità di coalizione uniche del sistema elettorale del Brandeburgo. Dal 2014, sono apparsi sulla scheda elettorale come partito indipendente tra Prignitz e Oder-Spree, e tra Uckermark e Elbe-Elster.

Nel 2010, il BVB ha attirato l'attenzione nazionale quando ha proposto Stefan Raab come potenziale presidente federale. Dopo la vittoria di Lena, Peter Vida, allora presidente, ha fatto riferimento alla proposta come "una proposta seria". Tuttavia, da allora il BVB ha mantenuto un profilo basso. Hanno ufficialmente adottato il nome BVB/FW nel 2011 e collaborano con i Voti Liberi principalmente bavaresi, guidati dal presidente del partito Hubert Aiwanger.

Dotati del 5,05% dei voti alle elezioni del 2019, il BVB ha a malapena superato la soglia del cinque percento. Secondo i sondaggi prima delle elezioni di domenica, "Le Arance", come il partito regionale si chiama umilmente, si aggira appena sotto la marca critica. Tuttavia, il presidente del partito Peter Vida esprime fiducia nel ritorno nel parlamento statale. "Nel 2019 eravamo stimati al tre percento, ma abbiamo ottenuto il cinque percento. Come Voti Liberi, siamo sempre in grado di superare le aspettative nei sondaggi grazie alle nostre forze regionali, che alcuni sondaggi potrebbero non catturare accuratamente", ha affermato Vida su Phoenix. "Supereremo il cinque percento".

Il sistema elettorale speciale del Brandeburgo

Anche se non dovessero raggiungere questa soglia, i Voti Liberi non perderebbero automaticamente la loro occasione. Se così fosse, i primi voti diventerebbero cruciali. Nel Brandeburgo, il criterio di base per l'assegnazione dei seggi viene interpretato molto liberamente secondo la legge elettorale statale. Un partito entra nel parlamento statale se ottiene meno del cinque percento dei secondi voti ma vince un mandato diretto. Il partito potrebbe riuscirci.

Cinque anni fa, Peter Vida ha ottenuto un mandato diretto nel Landkreis Barnim. La sua ricetta per il successo è stata il porta a porta per stabilire connessioni con la comunità. Il partito ha adottato il colore arancione per fornirgli riconoscimento. Vida e i suoi colleghi di partito distribuiscono anche succo d'arancia ai mercati durante le campagne, abbracciando ciò che Vida definisce "populismo di centro", dedicato a dire le cose come stanno e a renderle realtà.

Se il populismo di centro di Vida risuona con gli elettori, il partito potrebbe diventare il fattore decisivo tra la SPD e la CDU.

Attualmente, il governo statale del Brandeburgo è composto dalla SPD, dalla CDU e dai Verdi. Il ministro presidente Dietmar Woidke ha espresso l'intenzione di continuare come capo del governo solo se la sua SPD finisce davanti alla AfD. Anche se questo è relativamente probabile, non è garantito poiché la AfD guida i sondaggi. Se questa situazione persistesse domenica delle elezioni, Woidke ha dichiarato che si dimetterà.

In una simile situazione, la AfD potrebbe cercare di formare un governo. Tuttavia, poiché nessun partito è disposto a formare una coalizione con loro, questo è altamente improbabile. Tutti i partiti hanno fermamente respinto l'idea di allearsi con la AfD.

SPD e CDU potrebbero aver bisogno di un ulteriore partner di coalizione

Il governo successivo è probabile che sia guidato ancora una volta dalla SPD, con o senza Woidke. Anche se la CDU è attesa a partecipare, una coalizione a due partiti con la SPD potrebbe non essere sufficiente. Potrebbero aver bisogno di un terzo partner.

Questo potrebbe essere il Verdi, che rischiano di non entrare nel parlamento statale. Al momento si trovano appena sotto il cinque percento. Per aumentare le loro possibilità, Benjamin Raschke, candidato congiunto dei Verdi con Antje Töpfer, ha fatto campagna per i voti in una circoscrizione specifica. "Se volete impedire che questo stato scivoli ulteriormente a destra, per favore votate per noi in tutto il Brandeburgo e votate per Marie Schäffer a Potsdam".

Marie Schäffer ha vinto il primo mandato verde diretto nella storia del Brandeburgo a Potsdam nel 2019. Se riuscirà a mantenere la sua posizione, i Verdi rimarranno nel parlamento statale, indipendentemente dal loro rendimento complessivo nei secondi voti. Tuttavia, le prospettive non sono promettenti. "Sarebbe una grande sorpresa", afferma la "Märkische Allgemeine Zeitung".

A causa della possibilità che i Verdi perdano i loro seggi in parlamento, una coalizione continua a tre partiti sembra improbabile. Inoltre, si prevede che la Sinistra perderà seggi nel parlamento regionale e l'FDP ha scarse possibilità. Ciò significa che non ci sono molte altre opzioni, con l'AFD, l'SPD, la CDU e il BSW che potrebbero essere i candidati principali nel parlamento regionale del Brandeburgo. L'unica possibilità per un governo regionale guidato dall'SPD è una coalizione con la CDU e l'alleanza di Sahra Wagenknecht. Tuttavia, se i Verdi o "gli Arancioni" ottengono mandati diretti, questo potrebbe cambiare la situazione.

Nel 2019, i BVB/Freie Wähler sono riusciti a ottenere mandati diretti con Péter Vida, e hanno raggiunto lo stesso risultato nel 2014 con la partenza di Christoph Schulze nel collegio di Teltow-Fläming III. Questa volta, il partito arancione vede addirittura la possibilità di vincere mandati diretti in più collegi.

I Liberi Elettori come alternativa al BSW?

Date le recenti rilevazioni prima delle elezioni, una coalizione tra SPD, CDU e Liberi Elettori non è un'ipotesi impossibile. Una coalizione rosso-nera-arancione sarebbe una prima volta nella storia tedesca.

Peter Vida è aperto alla collaborazione con qualsiasi partner di coalizione, tranne che con l'AFD e i Verdi. Una coalizione con l'AFD, definita "populista di destra, in parte estremista di destra", è inimmaginabile. Allo stesso modo, i BVB/Freie Wähler non vogliono formare una coalizione con i Verdi. Secondo Vida su Phoenix, le divergenze in politica energetica e infrastrutture sono le ragioni. "Altrimenti, siamo aperti a discussioni con partner democratici. È chiaro che solo con i BVB/Freie Wähler nel parlamento regionale può esserci una forza centrale che può anche facilitare una coalizione centrale."

Se, dopo le elezioni, SPD e CDU si accordano su questo, e una coalizione a due partiti non è fattibile e l'unica alternativa all'AFD/Liberaldemocratici è un'alleanza con Sahra Wagenknecht, allora i "populisti di centro" potrebbero avere il loro momento di gloria.

Dopo le elezioni regionali, se i BVB/FW riescono a ottenere mandati diretti, potrebbero diventare un fattore cruciale nelle trattative di coalizione. La loro eventuale inclusione in una coalizione rosso-nera-arancione sarebbe una prima volta nella storia tedesca.

Se l'approccio populista di centro dei BVB/FW risuona con gli elettori, potrebbero fare pendere l'ago della bilancia a favore dell'SPD o della CDU, impedendo potenzialmente all'AFD di acquisire il potere o aiutando a formare un governo di minoranza.

