- Una famiglia su nove paga per l'alloggio

Traduzione:

Decine di migliaia di beneficiari del reddito di cittadinanza stanno pagando di più per l'affitto e le spese di riscaldamento perché la loro sistemazione non viene considerata adeguata. Lo scorso anno, circa uno su nove dei nuclei familiari che ricevevano il reddito di cittadinanza è stato interessato da questo problema, come emerge dalla risposta del Governo Federale a un'interrogazione della Sinistra nel Bundestag. In media, hanno dovuto pagare di tasca propria un extra di €103 al mese.

In linea di principio, le spese per l'alloggio, ovvero l'affitto e il riscaldamento, dovrebbero essere coperte dallo stato per i beneficiari del reddito di cittadinanza, ma solo se sono considerate adeguate. Per questo, l'affitto e la dimensione dell'alloggio non devono superare certi limiti regionalmente definiti. Chi vive in un alloggio troppo grande viene invitato a trasferirsi o, ad esempio, a affittare una stanza.

Le associazioni sociali criticano da tempo il fatto che molti limiti dell'affitto sono irrealistici. Spesso i colpiti non hanno alcuna possibilità di trovare un appartamento più economico. Devono pagare importi sempre più alti - e poi manca il denaro per il cibo, i vestiti e l'istruzione. "Chi riesce ad ottenere un appartamento nel centro città con il reddito di cittadinanza deve pagare di più e risparmiare sulla bocca", ha dichiarato la deputata della Sinistra Caren Lay all'agenzia di stampa tedesca.

Lo scorso anno, secondo il Ministero Federale del Lavoro, quasi 320.000 nuclei familiari che ricevono il reddito di cittadinanza non hanno ricevuto il rimborso completo delle spese per l'alloggio. Hanno dovuto pagare di tasca propria una media di circa €111 al mese per l'affitto - più di un quinto delle spese. Chi ha dovuto pagare di più per il riscaldamento ha pagato circa €55 di tasca propria al mese. I nuclei familiari con figli hanno dovuto pagare di più - in media circa €124 al mese.

Pagamenti aggiuntivi più elevati a Berlino

A livello regionale ci sono differenze significative. L'anno scorso, la percentuale più alta di nuclei familiari che ricevono il reddito di cittadinanza con pagamenti aggiuntivi è stata registrata nella Renania-Palatinato (17 percento), seguita dal Baden-Württemberg (15 percento), dalla Saarland (14,5 percento) e dalla Bassa Sassonia (14 percento). I beneficiari del reddito di cittadinanza nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Brema hanno pagato il meno in più, dove ci sono ancora relativamente molti appartamenti economici.

I nuclei familiari che ricevono il reddito di cittadinanza a Berlino hanno dovuto pagare i importi aggiuntivi più alti. Hanno dovuto pagare di tasca propria una media di quasi €160 al mese e sono rimasti con più di un quinto delle loro spese per l'alloggio.

despite the introduction of a grace period, the housing cost gap has widened again last year, complained the Left party MP Heidi Reichinnek. Since the introduction of citizen's income, the cold rent of new recipients is not checked for adequacy for a year, but is always fully covered.

Long-term recipients, including many single parents, carers, and top-up recipients, are left to fend for themselves, said Reichinnek. "They still have to make up the shortfall from the basic rate, which is supposed to be for food and clothing. I find that intolerable." The cost limits should be raised so that a flat can be rented and heated with them.

Leggi anche: