- Una falsa rock star condannata a tre anni di carcere per frode.

Un falsario motociclista è stato condannato a tre anni di prigione dal tribunale regionale di Kiel per frode in più casi. Quattro mesi di questa condanna sono già stati scontati a causa di ritardi procedurali. Il tribunale ha stabilito che il imputato ha agito con l'intenzione di ripetere e trarre profitto. Inoltre, sebbene abbia confessato, ha "banalizzato" le sue azioni, ha detto il giudice. È ancora possibile presentare appello contro la sentenza.

Il 44enne imputato si era spacciato per membro di un club di motociclisti per anni e aveva estorto 69.000 euro da una coppia amichevole. Tra il 2016 e il 2018, ha inviato quattro messaggi tramite il servizio di messaggistica WhatsApp con il nome "Cadir Oez" chiedendo somme a quattro e cinque cifre e facendo minacce alla coppia.

Il tribunale ha seguito la richiesta dell'accusa. In precedenza, l'uomo era stato informato di una gamma di condanne da tre a tre anni e nove mesi dopo le discussioni. Tuttavia, quattro o cinque mesi di questa condanna sarebbero già stati scontati a causa dei ritardi procedurali, poiché l'imputazione è stata elevata ad aprile 2021.

Le richieste

L'accusa ha richiesto tre anni e sei mesi di reclusione per il 44enne. L'accusa ha visto "un'energia criminale significativa" nella pianificazione dei fatti, come confermato. Inoltre, è stato accusato di aver violato il rapporto di fiducia. La famiglia aveva costantemente vissuto nella paura per le loro vite e il loro sostentamento, è stato ulteriormente dichiarato.

La difesa, however, ha richiesto una pena sospesa di due anni. Hanno argomentato che il imputato aveva mostrato rimorso e aveva cambiato il suo comportamento. Inoltre, aveva tentato di risarcire la coppia offesa. Inizialmente, aveva trasferito 5.000 euro alla coppia e aveva offerto un pagamento mensile di 800 euro per l'importo rimanente.

Come ulteriore argomento per una pena più corta, il difensore ha confrontato la frode e l'evasione fiscale. Poiché le pene per entrambi i reati sono comparabili e il tribunale regionale ha imposto pene sospese anche per danni più elevati, una condanna a tre anni di prigione è "troppo lunga".

Altri soldi coinvolti

L'uomo è anche sospettato di aver inizialmente truffato una prostituta con la bugia del motociclista. L'importo totale dei danni che l'imputazione assumeva inizialmente era di circa 270.000 euro.

Se si sottrae il 69.000 euro che il imputato ha estorto alla coppia amichevole, restano circa 200.000 euro, che la donna è sospettata di aver trasferito. Tuttavia, l'importo dei pagamenti e lo sfruttamento sospettato non sono potuti essere provati, poiché la persona interessata non ha voluto testimoniare in tribunale.

Il imputato ha comunicato le sue richieste e minacce alla coppia utilizzando il servizio di messaggistica WhatsApp con il nome "Cadir Oez". Nonostante abbia tentato di risarcire trasferendo denaro e offrendo pagamenti mensili, la difesa ha argomentato che una condanna a tre anni di prigione per l'imputato è troppo severa, confrontandola con le pene per i casi di evasione fiscale gestiti dal tribunale regionale.

