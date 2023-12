Una doppia diagnosi di cancro come quella di Navratilova non è così rara come si potrebbe pensare

L'amministratore delegato dell'American Cancer Society, Karen Knudsen, appassionata di tennis, si è detta dispiaciuta della notizia, ma ha sottolineato che "c'è un aspetto positivo in termini di stadio della malattia che sta affrontando: sia il cancro orale che il cancro al seno".

"La frequenza di quelli che chiamiamo tumori primari multipli, cioè tumori che non hanno alcuna relazione tra loro in termini di sito di origine, è più frequente di quanto si possa pensare", ha detto Knudsen, che non è coinvolto nella cura della Navratilova.

Da meta-analisi condotte su migliaia di persone in diversi Paesi è emerso che circa il 2%-17% delle persone affette da tumore presenta più primari, ovvero più tipi di tumore.

Il dottor Otis Brawley, professore di oncologia alla Johns Hopkins University, concorda sul fatto che non è particolarmente raro.

"Non è raro che due tumori vengano diagnosticati contemporaneamente. Alcuni tumori crescono molto, molto lentamente. A volte le persone vanno dal medico perché hanno i sintomi di un cancro e il medico, essendo scrupoloso, cerca altre cose e trova qualcos'altro", ha detto Brawley, che non è coinvolto nel piano di trattamento della Navratilova.

L'agente della Navratilova, Mary Greenham, ha dichiarato che la leggenda del tennis ha scoperto un linfonodo ingrossato nel collo durante le WTA Finals di Fort Worth dello scorso anno. Dopo una biopsia, alla Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola al primo stadio.

Mentre era sottoposta a esami alla gola, è stato trovato un sito sospetto nel seno della Navratilova, che è stato anch'esso diagnosticato come cancro.

Greenham ha dichiarato che entrambi i tumori erano in fase iniziale e si prevedevano ottimi risultati.

La diagnosi precoce è fondamentale

La Navratilova ha avuto un cancro al seno nel 2010. Secondo il National Cancer Institute, circa il 20% dei tumori si verifica in persone a cui è stato precedentemente diagnosticato un cancro.

Knudsen ha elogiato la Navratilova per aver ascoltato il suo corpo e ha sottolineato l'importanza dello screening del cancro.

"È qualcosa che ha identificato sulla base della conoscenza del suo corpo e di qualcosa che non andava e ha agito. Il fatto di essere una sostenitrice di se stessa ha portato all'identificazione del tumore allo stadio I, che è così importante", ha detto. "La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare i risultati".

Sottoporsi agli screening oncologici raccomandati è una buona pratica per tutti, ha detto la Knudsen. La dottoressa consiglia di parlare con il proprio medico del piano di screening più adatto alle proprie esigenze.

"È molto importante iniziare a chiedere che cosa si intende per piano di screening, perché il piano di screening va ben oltre l'età. È la vostra età, i vostri fattori di rischio per il cancro, la vostra storia genetica, se la conoscete, ma anche la vostra storia familiare. Quindi è la combinazione di questi fattori che permette di sviluppare il giusto piano di screening per ogni individuo", ha detto l'esperta.

Secondo l'American Cancer Society, una diagnosi di tumore al seno localizzato allo stadio I ha un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 99%.

Anche se non è chiaro quale tipo di cancro alla gola abbia la star del tennis, i tumori orali e orofaringei diagnosticati in fase precoce hanno un tasso di sopravvivenza complessivo di cinque anni dell'85%: un altro motivo per cui è importante assicurarsi che i tumori vengano presi in tempo, ha detto Knudsen.

Secondo Brawley, il cancro alla gola può avere diversi significati perché ci sono diverse aree che possono diventare cancerose.

"Il cancro alla testa e al collo causato dall'HPV è più facile da trattare rispetto a quello causato dall'alcol e dal fumo", ha detto Brawley.

Secondo Knudsen, ci possono essere differenze anche nel modo in cui questi tumori della testa e del collo vengono trattati.

Un vaccino può aiutare a proteggere dai tumori da HPV. La raccomandazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie è che i bambini facciano il vaccino intorno agli 11 o 12 anni.

"Abbiamo un vaccino di grande successo contro i tumori causati dall'HPV. Ora, come me, Martina Navratilova non aveva l'età per beneficiare di questo vaccino. Ma certamente la generazione che sta dietro di noi ha l'opportunità di prevenire la maggior parte dei tumori del collo dell'utero e fino a sei diversi tumori della testa e del collo attraverso la vaccinazione contro l'HPV", ha detto Knudsen.

L'idea di somministrare il vaccino ai giovani "è di vaccinare in un momento in cui il sistema immunitario ha la massima capacità di montare una risposta o una resistenza all'HPV, ma anche prima del momento in cui è probabile che qualcuno sia stato esposto all'HPV", ha detto la dottoressa, aggiungendo che la raccomandazione è per le persone fino ai 26 anni di età.

Gli adulti tra i 27 e i 45 anni dovrebbero parlare con il proprio medico dell'opportunità di vaccinarsi.

"Se qualcuno ha 45 anni o meno e non è ancora stato vaccinato, certamente [dovrebbe] parlarne con il proprio medico, e tutti coloro che hanno 26 anni o meno dovrebbero prendere in considerazione la vaccinazione. E non lo sottolineerò mai abbastanza: Questo vale per uomini e donne", ha detto Knudsen.

Trattare due tumori contemporaneamente è complicato

Il trattamento di due tumori al primo stadio è diverso dal trattamento di un tipo di cancro che si è diffuso in tutto il corpo, ha detto Brawley.

Ogni tumore ha bisogno di un'équipe medica separata.

"I chirurghi della mammella, il radioterapista della mammella e l'oncologo medico della mammella trattano il tumore della mammella, mentre gli oncologi della testa e del collo, compresi il radioterapista e l'oncologo medico della testa e del collo, trattano il tumore della testa e del collo". "Ora, questi due gruppi di persone dovranno parlare tra loro e lavorare per coordinarsi a vicenda. Ma non si tratta il paziente in modo diverso, a parte il coordinamento".

La nuova diagnosi di cancro al seno non significa necessariamente che la Navratilova abbia avuto una recidiva.

In genere, ha detto Brawley, una diagnosi di tumore al seno di stadio I significa che "si tratta di un nuovo tumore, legato solo al precedente tumore al seno che si è verificato nella stessa persona".

La maggior parte dei tumori della testa e del collo localizzati allo stadio I viene trattata con una combinazione di chemioterapia e radiazioni, anche se si può ricorrere alla chirurgia, ha detto Brawley.

Sebbene i tumori al seno e alla testa e al collo possano essere mortali se non trattati, secondo Brawley, è una buona notizia che entrambi i tumori della Navratilova siano in fase iniziale.

"Il fatto che siano entrambi al primo stadio le dà una buona prognosi per ciascuno di essi", ha detto.

La Navratilova ha sottolineato l'importanza dei controlli preventivi per combattere malattie specifiche come il cancro al seno.

"Penso che questa sia una lezione molto importante sull'importanza dello screening del cancro, della diagnosi precoce e dell'agire su se stessi", ha detto Knudsen. "E anche riconoscere che anche un atleta è suscettibile al cancro. È così importante conoscere il proprio corpo e sviluppare il piano di screening più adatto a noi".

Questo articolo è stato aggiornato per correggere l'ortografia del cognome di Karen Knudsen, CEO dell'American Cancer Society.

Fonte: edition.cnn.com