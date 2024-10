Una donna yazidi catturata che ha trascorso oltre un decennio sotto il dominio dell'ISIS è stata liberata a Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno dichiarato in un comunicato del giovedì che Fawzia Amin Sido era stata liberata in un'operazione congiunta con gli Stati Uniti e gli attori internazionali, avvenuta questa settimana.

Fawzia ha poi parlato con CNN, dicendo di essere tornata in Iraq dopo anni di prigionia.

Ha spiegato di essere stata rapita da bambina da ISIS nel agosto 2014, quando il gruppo estremista ha conquistato la città di Sinjar nella governatorato di Ninive nel nord dell'Iraq. In quel periodo, hanno commesso atrocità come l'esecuzione degli uomini e dei ragazzi yazidi, violenza sessuale e stupri contro donne e bambine, insieme ad altre atrocità.

Negli anni successivi, è stata trasportata in diversi luoghi in vari paesi.

Ha detto che sono finiti nel campo di Al-Hol (in Siria) nel 2019, prima di essere contrabbandata a Idlib. Da lì, è andata in Turchia. Nel 2020, ha ottenuto un passaporto in Turchia, che le ha permesso di viaggiare da Istanbul a Hurghada, in Egitto, e poi a Gaza.

Ha anche detto che ha trascorso un anno a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, un luogo che ha trovato quasi insopportabile per vivere.

Hamas, ha detto, l'ha continuamente molestata a causa del suo background yazidi e dei contatti con la sua famiglia, arrivando a cancellare il contenuto del suo telefono durante le indagini. Dopo un anno, è stata trasferita in una casa per ospiti.

Durante il conflitto tra Israele e Hamas nel 2023, è stata spostata spesso fino al 1 ottobre, quando ha affermato che un'ONG l'ha salvata.

Le FDI hanno dichiarato che il suo rapitore era probabilmente morto durante gli attacchi delle FDI a Gaza, permettendole di fuggire in un nascondiglio, dove è stata salvata e portata al valico di frontiera di Kerem Shalom.

Fawzia non ha menzionato un attacco mentre parlava della sua storia con CNN, dicendo invece che è stata salvata da un'ONG, il nome della quale non ricordava, a Rafah.

“Da lì, gli ufficiali americani mi hanno assistito e mi hanno aiutato a tornare a Baghdad”, ha detto.

Israele ha condiviso un video in cui Fawzia riabbraccia i suoi familiari.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Iraq ha confermato che è stata liberata dopo quasi cinque mesi di sforzi coordinati tra le agenzie del governo iracheno, gli Stati Uniti e le autorità giordane.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Matthew Miller, ha confermato che gli Stati Uniti hanno aiutato a evacuare Fawzia da Gaza. Ha sostenuto la versione di Israele, dicendo: “Recenti eventi hanno portato alla morte del suo rapitore, permettendole di fuggire”.

Ha aggiunto che, dopo che il governo iracheno li ha contattati per informarli della sua fuga, sopravvivenza e desiderio di tornare dalla sua famiglia, gli Stati Uniti hanno agito per aiutare a estrarla da Gaza e farla tornare a casa dalla sua famiglia. Ciò è stato possibile dopo aver lavorato a stretto contatto con i partner regionali per diverse settimane.

