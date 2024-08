- Una donna ubriaca sullo scooter elettrico aggredita dalla polizia

Una utente di monopattino elettrico ubriaca ha aggredito e ferito degli agenti di polizia durante un controllo a Berlino. La donna di 31 anni è stata notata nella notte di giovedì, intorno a mezzanotte, su Kantstraße a Charlottenburg perché stava guidando in modo spericolato e teneva in mano una bevanda alcolica, come hanno riferito le forze dell'ordine.

Durante il controllo, la donna ha minacciato e insultato gli agenti. Durante l'arresto successivo, la donna ha aggredito due agenti di polizia, causando loro emorragie nasali. Ha anche sbattuto la testa sul marciapiede, secondo la polizia. È stato prelevato un campione di sangue dalla donna, che ora è sotto indagine.

La polizia ha dovuto affrontare una situazione aggressiva durante il controllo di un utente di monopattino elettrico, poiché la donna stava guidando un monopattino elettrico in modo pericoloso sotto l'influenza dell'alcol. Nonostante fosse stata fermata per le sue azioni, la donna ha continuato a comportarsi in modo aggressivo, portando a scontri fisici con gli agenti.

