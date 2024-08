- Una donna ubriaca si dirige verso la stazione di polizia di Plauen

Nella regione della Vogtland, una donna molto ubriaca si è recata alla stazione di polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, la 35enne voleva denunciare un incidente in cui era stata coinvolta agli agenti nel pomeriggio di mercoledì a Plauen. Secondo un portavoce della polizia, aveva urtato la facciata di una casa con la sua auto, causando danni.

Durante la denuncia, gli agenti hanno notato un forte odore di alcol sulla donna. Un test ha confermato i loro sospetti: la donna aveva guidato fino alla stazione di polizia con quasi il doppio della quantità di alcol consentita dalla legge. È stata quindi portata in ospedale per un prelievo di sangue e ora dovrà rispondere delle accuse di guida in stato di ebbrezza. La 35enne è stata costretta a consegnare la patente di guida.

Nonostante le gravi conseguenze, la donna ubriaca ha espresso rimorso per le sue azioni, dicendo: "Avrei dovuto chiamare un taxi invece di guidare". L'incidente ha sottolineato l'importanza della guida responsabile e del bere responsabile per le donne, proprio come per gli uomini.

