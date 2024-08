- Una donna su tre teme la nudità online e le minacce

Insulti, doxxing, harassment sessuale e revenge porn: nuove forme di minaccia emergono sul web. Il cyberbullismo è un problema globale in crescita: il 50% dei giovani adulti nell'UE ha subito odio online secondo un'indagine rappresentativa. La metà di quelli tra i 18 e i 35 anni ne è stata personalmente colpita.

Le conseguenze sono gravi: "Vieni umiliato pubblicamente, ti senti imbarazzato e ovviamente è stressante. Può portare all'ansia e alla depressione", dice Josephine Ballon, avvocato e CEO di HateAid. Questa organizzazione per i diritti umani nel mondo digitale, insieme al movimento digitale Landecker per la giustizia, supporta le vittime e ha commissionato l'indagine rappresentativa.

Le donne si stanno particolarmente ritirando dai social media a causa della paura di attacchi. Una su tre teme che foto rubate o false nudo possano finire online. Il Digital Services Act (DSA), una nuova legge dell'UE, mira a creare maggiore sicurezza e responsabilità online.

Per un documentario investigativo, RTL reporter Angelique Geray ha indagato sui cosiddetti forum di esibizionisti. Queste piattaforme sono un hub per la violenza digitale e i contenuti degradanti. Foto private e informazioni su donne vengono pubblicate senza il loro consenso, spesso accompagnate da orribili chiamate alla violenza.

Gli angoli bui del web: violenza digitale

Questi forum fomentano un clima di anonimato che incoraggia i perpetratori. Pubblicano foto scattate di nascosto, spesso in situazioni apparentemente innocue come in giardino o mentre si butta la spazzatura. Queste immagini vengono quindi manipolate da altri utenti e distorte in contenuti osceni utilizzando l'AI. "Ci saranno ancora più casi di violenza digitale in futuro", avverte Martin Rettenberger, criminologo e psicologo. Questo perché nuovi programmi AI vengono messi in commercio ogni settimana.

I post in questi forum sono disturbanti e spesso violenti. Un tipico invito all'azione recita: "Fai quello che vuoi con lei. Ho il suo indirizzo e lo condividerei".

Angelique Geray si è spacciata per una persona affine per rintracciare i perpetratori. Ha trovato numerosi post in lingua tedesca che descrivono come le donne vengono osservate, fotografate e quindi esposte online. I perpetratori sfruttano i loro rapporti di fiducia per abusare della loro fiducia e invadere la loro privacy. Le vittime sono generalmente ignare di questo abuso.

La trappola dei deepfake

Lena Vanille, nata Lena Sohnle, è una popolare streamer con oltre 300.000 follower. I suoi fan la guardano regolarmente durante le sessioni di gioco online su Twitch. Lena Vanille conosce le regole della rete. Ma un giorno scopre che il suo viso è stato utilizzato per deepfake pornografici. "Mi hanno detto che ci sono deepfake di me", dice alla sua community con voce tremante. "Sono su siti porno, con il mio viso editato. Ma non sono io". Ma rimuovere questi video dalla rete è quasi impossibile.

Lena è sconvolta quando vede uno dei video. Il suo viso si muove, le espressioni sembrano reali - ma il corpo non è il suo. Questa tecnologia può trasferire qualsiasi viso in modo convincente sul corpo di uno sconosciuto - con un semplice app. Uno studio del 2023 mostra che circa il 96% di tutti i video deepfake è pornografico e principalmente targetta le donne. "È solo pazzesco", dice Lena. "Anche se non ho mai prodotto alcun contenuto sessuale, mi ritrovo all'improvviso in un film porno".

L'ansia e la vergogna che Lena prova sono difficili da descrivere. "Sento come se mi fosse stata rubata una parte della mia identità", descrive le sue sensazioni. Ma invece di ritirarsi, Lena decide di continuare a lottare per il suo posto online. Non si farà silenzi e darà l'esempio contro questa forma di violenza digitale.

Fotografata di nascosto dal suo stesso nipote

Nina (nome cambiato), una donna di 37 anni della Turingia, può a malapena credere a ciò che ha scoperto. Il suo stesso nipote ha scattato di nascosto foto di lei e le ha pubblicate online. "È disgustoso, perverso. Potrei vomitare in questo momento", dice singhiozzando. Il 20enne ruba la sua biancheria intima, la fotografa con oggetti osceni e pubblica le foto nei forum di esibizionisti. "Voglio che mia zia sexy di 37 anni sia esposta. Voglio che sia violentata", scrive in un post. "L'ho osservata per anni e ho scattato foto di nascosto".

Despite the shock, Nina has decided not to stay silent and has reported her nephew. "He was never very talkative, more of a loner. But this? This is beyond anything", she says in disbelief. The idea that someone from her own family could betray and humiliate her like this is unbearable.

Grazie a indagini approfondite, è stato eseguito un mandato di perquisizione presso la casa dei genitori del nipote. Il giovane, che lavora come tecnico di emergenza medica, ha cercato da allora cure psichiatriche. "La famiglia è distrutta", dice Nina. "È difficile sopportare che qualcuno di cui mi fidavo potesse fare qualcosa di così orribile".

Foto nude non richieste: "dickpics"

Mareile Höppner, conduttrice RTL, riceve da anni "dickpics" non richiesti. Un uomo continua a inviarle foto del suo pene. In un'intervista, lei lo affronta: "Pensavo che sarebbe stato più facile parlare con te. Ma in realtà è piuttosto difficile ascoltarti", dice visibilmente a disagio.

L'uomo ammette che gli eccita quando le donne si fanno beffe delle sue foto. "Il mio feticcio è che la donna si fa beffe di me e reagisce negativamente", spiega. "Non in senso negativo nel senso di essere disgustata, ma che lei ride di me". Mareile rende chiaro: "Ricevere foto nude non richieste non è divertente. È fastidioso e umiliante". La sua determinazione a contrastare questo harassment è destinata a incoraggiare altre vittime a fare lo stesso.

Sabine (nome cambiato), una donna del Nord Reno-Westfalia, viene segretamente fotografata da un vicino. La reporter Angelique Geray trova foto di Sabine e delle sue due figlie scattate attraverso la finestra della loro casa a schiera su un forum online. "Non so proprio cosa dire al riguardo. È scioccante e ripugnante", dice Sabine, che non aveva mai visto questo forum prima.

Sabine si sentiva già molestata dal suo vicino da tempo, ma l'entità di queste invasioni digitali era nuova per lei. "Mi ha fotografato quando buttavo la spazzatura, quando mia figlia saliva in macchina, addirittura quando ero seduta in giardino. Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse arrivare a tanto."

Moment privati rubati

Geray mostra a Sabine i post nel forum Exposer dove il sospetto autore, il suo ex vicino, con il nome utente "Strano_tizio" e con una foto del profilo dei suoi genitali, incoraggia gli altri utenti a creare deepfake dalle immagini. "È indescrivibile come ha rubato e esposto i nostri momenti privati", dice Sabine.

Inoltre, il responsabile ha pubblicato i veri nomi di Sabine e delle sue figlie, nonché altre foto che rivelano dettagli sul luogo in cui vivono le donne. "Ha messo a rischio la nostra sicurezza", dice Sabine.

Quando la troupe della telecamera si presenta davanti alla casa del sospetto autore, lui invita addirittura i giornalisti. La reporter Geray scopre una telecamera vicino alla finestra al piano superiore. Il vicino nega ogni conoscenza e dice: "È tutto solo una coincidenza che non posso spiegare". La polizia sta indagando.

Doxing: Dati su Internet

Ciò che accade in questi forum non è solo moralmente riprovevole, ma anche illegale. Racogliere e distribuire dati personali senza consenso viene chiamato doxing, che è illegale in Germania.

I dati personali delle vittime come gli indirizzi, i numeri di telefono e addirittura i luoghi di lavoro vengono pubblicati. Lo scopo è molestare e intimidire la vittima offline. La soglia per l'uso di questi dati è sorprendentemente bassa. I responsabili si nascondono dietro l'anonimato di internet e spesso sono difficili da catturare per la polizia.

L'esistenza e l'attività in questi forum Exposer mettono in evidenza l'urgenza con cui la violenza digitale deve essere affrontata. Le storie di Lena, Nina, Mareile e Sabine mostrano che le vittime non sono sole, e è importante opporsi a questa forma di violenza. Solo attraverso un'azione costante e la consapevolezza si può contenere questa minaccia.

Il reportage investigativo "Violenza digitale: donne nel mirino" di Angelique Geray va in onda il 13 agosto alle 22:35 su RTL

