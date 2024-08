Una donna si sveglia dal coma e dimentica il cancro.

Una paziente di 21 anni con il cancro dimentica la sua malattia in coma. Quando si sveglia, i medici devono darle la notizia di nuovo. Ma la paziente trova ancora speranza.

Leucemia mieloide acuta: quella è stata la diagnosi che Kirah Line di Cambridge, Inghilterra, ha ricevuto a luglio 2022, a soli 21 anni. Quando ha scoperto di avere il cancro al sangue, è rimasta scioccata. "Non potevo crederci. Ero intorpidita, tutto era confuso", ha raccontato la giovane donna al giornale britannico "Metro".

Ma è riuscita a superare lo shock e ha subito iniziato la chemioterapia, che all'inizio tollerava bene. "All'inizio pensavo di poterla gestire, tutto era a posto", ricorda Line. Ma con il passare dei mesi, sono comparse le reazioni avverse. Line ha perso i capelli, era devastata: "Non potevo guardarmi allo specchio per tanto tempo. Ho pianto tantissimo".

Ha anche sviluppato la sepsi, che l'ha portata ad essere ricoverata in ospedale a Natale 2022. Lì, i medici le hanno detto che avrebbe dovuto essere messa in coma artificiale. "Ero terrorizzata. E avevo la sensazione che il tempo stesse per finire perché non avevo avuto la possibilità di parlare con nessuno prima", ha detto Line. "Ricordo di essere stata tenuta ferma sul letto e mi hanno chiesto se avevo qualcosa da dire", a cui Line ha risposto: "Di' a mia madre che la amo".

Shock seguito da sollievo

Quando Line si è svegliata tre settimane dopo, si sentiva completamente calma e "come in un sogno". A causa delle "allucinazioni" durante il coma artificiale, non ricordava il motivo del suo ricovero in ospedale. "Ero così confusa. Ero convinta di essermi fatta male o di essere annegata e che fosse per quello che ero in ospedale".

Aveva anche dimenticato la sua diagnosi di cancro, e così la brutta notizia è dovuta essere comunicata di nuovo. All'inizio, Line era arrabbiata e sconvolta, ma poi ha improvvisamente sentito un senso di sollievo, almeno ora aveva una spiegazione.

Line descrive la fase dopo la nuova diagnosi come un periodo "con alti e bassi", durante il quale ha imparato molto su se stessa. Ha anche sperimentato una forma di gentilezza e cura da parte del personale ospedaliero che non aveva mai conosciuto prima.

"Pensavo che fosse finita"

Nel frattempo, i valori di Line sono migliorati e i sintomi del cancro si sono notevolmente ridotti. La ventitreenne ha completato un apprendistato e inizierà a studiare lavoro sociale a settembre.

