Una donna passeggera muore durante un viaggio su un'antica nave vichinga

Avventura che si trasforma in tragedia: una donna di 29 anni ha incontrato una sorte infausta durante un viaggio audace dalle Isole Fær Øer alla Norvegia in una replica di una nave vichinga. Secondo i servizi di soccorso norvegesi del sud, la nave si è capovolta al largo di Stad sulla costa occidentale e le acque aperte hanno reclamato la vita della donna.

Per fortuna, cinque membri dell'equipaggio sono stati tratti dalle acque fredde e sono stati segnalati in buone condizioni di salute. Tuttavia, i primi resoconti hanno segnalato un sesto membro disperso, scatenando un'operazione di ricerca.

In seguito è stato confermato che il cittadino americano o messicano disperso, che viveva in Florida, è morto nelle acque gelide. Il suo corpo senza vita è stato scoperto la mattina seguente da una barca della guardia costiera a poche centinaia di metri dalla nave capovolta e poi è stato dichiarato morto sul posto.

Il team di sei persone aveva intrapreso l'avventura di navigare e remare lungo i quasi 930 chilometri tra le due isole nella replica della nave vichinga "Naddoddur" come parte del progetto "Viaggio dei Vichinghi".

Il capitano svizzero e capo dell'esplorazione Andy Fitze, insieme al suo team, erano determinati a far rivivere il mondo affascinante dei Vichinghi e della storia marittima. Il viaggio era alimentato dalla nave replica degna del mare, che si basava esclusivamente sui remi e sulle vele, come riportato da Local.fo dalle Isole Fær Øer. L'equipaggio aveva preso il largo da Tvøroyri sull'isola feroese di Suduroy nel weekend.

L'equipaggio di 6 persone, compresa la donna norvegese sfortunata, ha intrapreso il suo viaggio da Tvøroyri su Suduroy. despite the successful rescue of five crew members, the Norwegian navy confirmed the death of the Norwegian woman off the west coast of Stad.

