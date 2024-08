Una donna muore in fiamme vicino ad Atene.

Incendio boschivo vicino ad Atene rivendica la sua prima vittima: il corpo di una donna stimata essere intorno ai 60 anni viene trovato in una fabbrica bruciata in un sobborgo della capitale greca. I servizi di emergenza continuano a combattere le fiamme mentre il governo greco affronta le pressioni per la gestione dell'incendio.

I media riportano che una donna è morta negli incendi boschivi devastanti nei sobborghi nordorientali di Atene. Il corpo della donna di circa 60 anni è stato trovato al mattino in una fabbrica bruciata a Patima Halandriou, secondo l'agenzia stampa statale ANA. Il comune di circa 70.000 abitanti è stato parzialmente evacuato il lunedì. Si ritiene che sia la prima vittima dell'incendio che sta infuriando nei sobborghi nordorientali di Atene.

Nel frattempo, centinaia di pompieri hanno combattuto l'incendio per il terzo giorno consecutivo, che è scoppiato domenica pomeriggio nel paese di Varnavas, circa 35 chilometri a nordest della capitale greca. Favorito dai forti venti, l'incendio si è esteso in una linea di fiamme di circa 30 chilometri, con fiamme fino a 25 metri di altezza, secondo il broadcaster statale ERT.

Secondo il servizio antincendio, circa 700 pompieri, 200 autopompe e 9 aerei sono stati dispiegati martedì. Il portavoce del servizio antincendio, Costas Tsigkas, ha annunciato i primi successi nella lotta contro l'incendio al mattino su ERT. Tuttavia, le condizioni rimangono impegnative. "Dal mezzogiorno ci sarà vento", ha detto, "e con ogni ora che passa, diventa sempre più difficile". Sono previste temperature fino a 38 gradi Celsius e velocità del vento fino a 39 chilometri orari per martedì ad Atene.

Sostegno da diversi paesi dell'UE

Dall'inizio degli incendi domenica, almeno un pompiere ha riportato gravi ustioni, e un altro è stato ricoverato in ospedale per difficoltà respiratorie, secondo il servizio antincendio. Il Ministero della Salute greco ha riferito che 66 persone sono state trattate per ferite causate dall'incendio.

Molti paesi dell'UE, nonché la Turchia e la Serbia, hanno inviato supporto per aiutare a combattere gli incendi in Grecia. Sotto un meccanismo dell'UE del 2001, circa 180 pompieri e 55 veicoli sono stati dispiegati da diversi paesi. Circa 90 pompieri sono arrivati dalla Francia sudorientale. L'Italia, la Repubblica Ceca e la Romania hanno anche partecipato all'operazione. La Turchia ha annunciato lunedì sera che avrebbe inviato due aerei antincendio.

Lunedì, le fiamme hanno raggiunto i sobborghi della capitale Atene, costringendo migliaia di residenti di diversi quartieri a fuggire. Sono state evacuate diverse villaggi. Nel frattempo, il governo conservatore greco è stato criticato dalla stampa per la gestione dell'incendio boschivo. "Basta", titolava il quotidiano centrista "Ta Nea". Il giornale liberale "Kathimerini" ha scritto che l'incendio "fuori controllo" aveva lasciato "distruzioni massicce (e) domande aperte". "Evacuate Maximos", ha richiesto il giornale di sinistra "Efsyn", riferendosi alla residenza ufficiale del primo ministro.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze e è tornato nella capitale domenica. Lunedì ha visitato il Ministero della Protezione Civile, ma non ha ancora fatto dichiarazioni sugli incendi.

Secondo l'Osservatorio Nazionale, che è stato minacciato dalle fiamme, l'incendio ha distrutto almeno 10.000 ettari di terreno. Gli incendi hanno evocato ricordi in Grecia del disastro del 2018 nella città costiera di Mati vicino a Marathon, dove sono morte 104 persone, alcune mentre fuggivano dalle fiamme nelle loro auto.

Gli incendi boschivi devastanti nei sobborghi nordorientali di Atene hanno rivendicato un'altra vita. La seconda vittima è stata trovata nell'area interessata, specificamente in un edificio bruciato a Patima Halandriou.

L'UE, insieme a diversi altri paesi, ha esteso il suo sostegno alla Grecia nella loro lotta contro gli incendi boschivi, inviando pompieri e attrezzature per aiutare negli sforzi.

