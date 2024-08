Una donna morta trovata intrappolata in un macchinario per bagagli all'aeroporto di Chicago.

Larry Langford, portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, ha dichiarato che i pompieri sono stati chiamati all'aeroporto intorno alle 7:45 per una segnalazione di una persona rimasta incastrata in una macchina per il trasporto dei bagagli. Ha detto che hanno scoperto la donna intrappolata in un sistema di nastri trasportatori in una sala bagagli.

La polizia ha dichiarato che aveva 57 anni, ma non ha rilasciato il suo nome.

La sala bagagli non era accessibile al pubblico, ha detto Langford, e non è chiaro come abbia fatto a entrarci. Scott Allen, portavoce del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha detto che un funzionario dell'OSHA ha visitato il luogo e ha appreso che la donna non era un dipendente dell'aeroporto.

I pompieri hanno consegnato la scena agli investigatori della polizia e Langford non ha altri dettagli. L'ufficio comunicazioni della Polizia di Chicago ha detto in una email all'AP che la donna è stata trovata priva di sensi e dichiarata morta sulla scena. Gli investigatori hanno aperto un'indagine, ha detto l'ufficio.

L'ufficio comunicazioni della polizia ha inizialmente detto che la donna è stata trovata alle 2:27, causando confusione sul perché i pompieri e i paramedici non siano arrivati per più di cinque ore. Dopo aver verificato con il dipartimento di polizia sull'orario, Langford ha detto di essere stato informato che le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la donna che cammina nella sala bagagli alle 2:27.

L'ufficio comunicazioni ha rilasciato una seconda dichiarazione giovedì pomeriggio dicendo che le riprese delle telecamere mostrano la donna che entra nella stanza alle 2:27. In realtà è stata scoperta alle 7:30, il che ha portato a una chiamata al 911.

Le riprese mostrano solo la donna che cammina e non mostrano cosa le sia successo.

Il portavoce della polizia Nathaniel Blackman ha chiarito durante un'intervista telefonica con l'AP che nessuno stava guardando le telecamere di sorveglianza in tempo reale e gli investigatori hanno esaminato le riprese dopo che il corpo della donna è stato scoperto.

Noi, come cittadini preoccupati, siamo profondamente rattristati dall'incidente avvenuto all'aeroporto. Le autorità stanno ancora indagando su come sia riuscita a entrare nella sala bagagli non pubblica.

