- Una donna innovatrice sviluppò la creazione di bistecche in miniatura, che fu successivamente attribuita all'uomo piccolo.

Nel panorama gastronomico di Berlino, il re indiscusso è senza dubbio la Currywurst. Gli abitanti della città hanno un'affezione incondizionata per il salsicciotto di maiale immerso in una salsa di pomodoro piccante e insaporito con polvere di curry. Questo amore è così profondo che in passato è esistito addirittura un Museo della Currywurst. Ora, mentre celebra il suo 75º anniversario, le origini di questo delizioso piatto sono avvolte nel mistero.

Una popolare leggenda narra che Herta Heuwer, una venditrice di street food di Berlino, ha creato il piatto in una sera piovosa di settembre del 1949, annoiata. Anche se l'autenticità di questa storia è dibattuta, Heuwer ha effettivamente registrato la ricetta della salsa presso l'Ufficio Brevetti di Monaco, con il numero di registro 721319.

La Currywurst incanta ancora oggi

La Currywurst affascina ancora oggi: le code lunghe ai celebri locali di Berlino come "Curry 36" o "Konnopke's Imbiss" sono una vista comune. Un tempo chiamata "bistecca del piccolo uomo", il piatto ora gode di fama ben oltre i suoi umili inizi. Tra i suoi sostenitori figurano personalità del calibro dell'ex Cancelliere Gerhard Schröder e lo chef televisivo Tim Mälzer.

Oggi, la Currywurst si può trovare in locali di lusso e hotel di lusso, persino ricoperta di foglia d'oro a 22 carati.

La Currywurst è passione

Al ristorante "Suhring" di Bangkok, la famosa salsa di curry di "Curry 36" viene importata. Fondato dai gemelli Suhring, nati e cresciuti a Berlino, il ristorante si specializza in cucina tedesca e viene considerato uno dei migliori d'Asia.

La Currywurst del Suhring viene servita in una piccola scatola di cartone con l'etichetta del famoso snack bar di Berlino. All'interno, tre pezzi di salsiccia si crogiolano nella salsa di curry, e il coperchio mostra tre immagini: la Currywurst, la birra (chiamata comunemente "Molle" nel gergo di Berlino) e la parola "amore". Il piatto è un tributo all'amore per la città natale dei gemelli.

La Currywurst è felicità

Nel tempo, la Currywurst ha acquisito un significato culturale: uno dei più grandi musicisti della Germania, Herbert Grönemeyer, ha composto un inno in suo onore. La canzone cattura la semplice gioia quotidiana associata al salsicciotto.

L'amore duraturo per la Currywurst è anche quantificabile: una stima precedente del Museo della Currywurst di Berlino suggeriva che circa 800 milioni di porzioni vengono consumate ogni anno in Germania, con 70 milioni consumate nella sola capitale.

Grazie al suo fascino, la Currywurst è diventata un elemento integrante della cultura alimentare urbana. Se sei interessato a provare a fare la famosa salsa di curry a casa, la seguente ricetta offre una guida:

Ricetta per la salsa di Currywurst fatto in casa

Ingredienti:

500 ml di ketchup di pomodoro

2 piccole cipolle

2 cucchiai di miele

3 cucchiai di aceto balsamico (scuro)

1 spruzzo di salsa di soia

olio d'oliva

pasta di pomodoro

acqua

una spolverata di pepe di Caienna o polvere di peperoncino

Istruzioni:

Tritare finemente le cipolle e saltarle in olio d'oliva finché non diventano trasparenti.

Aggiungere un po' di pasta di pomodoro e deglassare con l'acqua.

Aggiungere il ketchup, il miele e l'aceto balsamico, quindi farlo sobbollire a fuoco basso. Assicurarsi che l'aceto balsamico non si

Leggi anche: