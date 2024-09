Una donna inglese sperimenta la morte a Maiorca.

Una tempesta potente ha colpito Mallorca, causando la tragica morte di una escursionista britannica. Il corpo di una donna di 26 anni è stato ritrovato nelle vicinanze della gorge di Torrent de Pareis, nel nord dell'isola spagnola, come riferito dall'unità di polizia della Guardia Civil.

La vittima apparteneva a un gruppo di dodici escursionisti, composto da un tedesco, un francese, diversi cittadini britannici e spagnoli. Otto sopravvissuti di entrambi i sessi sono stati salvati vivi martedì sera, grazie a un elicottero e a delle corde. Erano rimasti bloccati a causa delle acque torrentizie e si trovavano "senza vestiti pesanti e completamente inzuppati". Le loro vite sono state salvate con successo.

Torrent de Pareis, lungo circa tre chilometri e con una differenza di altezza di 180 metri, si trova nei monti Serra de Tramuntana, una famosa meta per gli escursionisti che include la vetta più alta di Mallorca, Puig Major (1445 metri). Le pareti di questa gorge raggiungono un'altezza massima di 200 metri in alcuni punti. Anche se l'escursione attraverso il torrent è famosa per essere una delle più suggestive delle Isole Baleari, è anche molto impegnativa. Gli escursionisti sono avvertiti di non sottovalutare la salita o la discesa su massi enormi.

Le ricerche continuano per un escursionista britannico di 32 anni che accompagnava la vittima.

Il Wanderer, come era affettuosamente chiamato il 32enne tra il gruppo, è stato dato per disperso dopo la tempesta. Nonostante i pericoli e le sfide di Torrent de Pareis, The Wanderer aveva una profonda passione per l'esplorazione dei monti Serra de Tramuntana.

