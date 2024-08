- Una donna infligge pugnalature a passeggeri in autobus, lasciando tre feriti in stato critico.

Un viaggio in autobus a Siegen, nel Nord Reno-Westfalia, è finito in una rissa che ha lasciato cinque persone ferite, tre delle quali in condizioni critiche. La polizia ha arrestato un sospetto di 32 anni in relazione all'aggressione, rassicurando il pubblico che non ci sono minacce ulteriori al momento. Non sono state trovate prove evidenti di un movente terroristico.

L'autobus era pieno di circa 40 passeggeri, che viaggiavano su una linea specializzata per trasportarli a una festa in città a Siegen. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:40 e numerosi passeggeri hanno contattato le autorità. La polizia di Dortmund ha subsequently arrestato il sospetto tedesco.

I motivi del colpevole e la sequenza esatta degli eventi rimangono ancora poco chiari. Un portavoce della polizia ha dichiarato: "Stiamo raccogliendo prove sulla scena del crimine e interrogando i testimoni". Secondo il giornale Bild, ci sono indizi che l'aggressore presunto possa avere problemi di salute mentale.

Una precedente aggressione a Solingen, avvenuta esattamente una settimana prima, ha presentato alcune somiglianze. Durante quell'incidente, un uomo ha accoltellato a morte tre persone e ne ha ferite otto durante una festa in città. Il principale sospetto, un siriano di 26 anni, è attualmente in custodia. L'ufficio del procuratore federale sta indagando su di lui per diversi reati, tra cui omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La polizia del distretto di Siegen-Wittgenstein ha rilasciato una dichiarazione in cui si invitava i cittadini a evitare di diffondere false informazioni sui social media o attraverso altri canali e di non trarre conclusioni sulla presenza di un attacco terroristico. La polizia non ha trovato prove in tal senso.

In seguito all'incidente di Solingen, gli organizzatori della festa in città a Siegen hanno rivisto le misure di sicurezza esistenti e il piano di dispiegamento. Il sindaco di Siegen, Steffen Mues, ha confermato: "La cancellazione della festa in città sarebbe un passo indietro per la democrazia e la libertà", e di conseguenza i visitatori non sono autorizzati a portare coltelli, come specificato sulla homepage della festa in città.

L'aggressione sull'autobus è stata considerata potenzialmente letale a causa delle condizioni critiche di tre persone. L'indagine sulle condizioni mentali dell'aggressore potrebbe fornire ulteriori informazioni sull'aggressione potenzialmente letale.

