Una donna in Thailandia liberata dopo essere stata strangolata per lungo tempo da un pitone

Una donna di 64 anni, di nome Arom, stava lavando i piatti a casa sua, situata ai margini di Bangkok, quando ha sentito più morsi sulla gamba. Lo ha condiviso in un video registrato dalla polizia, ottenuto da CNN. "Il serpente mi ha attaccato e mi ha morso", ha dichiarato.

Poi il pitone si è avvolto intorno a lei, facendola cadere a terra. Per due ore ha cercato di liberarsi dalle spire del serpente che si stringevano sempre di più, senza successo, secondo la polizia.

Ha gridato aiuto, ma all'inizio nessuno ha risposto. Solo in seguito uno dei suoi vicini ha sentito le sue grida e ha chiamato la polizia.

Al loro arrivo, i poliziotti sono rimasti scioccati nel trovare la donna legata a terra, con il pitone avvolto intorno a lei. "Il serpente era incredibilmente grande", ha dichiarato il maggiore della polizia Anusorn Wongmalee della stazione di polizia di Phra Samut Chedi a Samut Prakan, una provincia situata a sud di Bangkok.

La polizia ha registrato footage di Arom seduta sul pavimento di una piccola stanza buia, intrappolata dalle spire del pitone intorno alla vita.

Ci sono voluti circa 30 minuti ai soccorritori per liberarla, dopodiché è stata portata in ospedale per le cure, secondo la polizia.

Il serpente è riuscito a fuggire dopo il salvataggio, hanno detto i poliziotti, aggiungendo "Non siamo riusciti a catturarlo".

La Thailandia è casa di 250 diverse specie di serpenti, tra cui tre tipi di pitoni - reticolati, birmani e sanguigna, secondo i parchi nazionali thailandesi.

I pitoni non hanno veleno, ma uccidono per soffocamento. Si avvolgono intorno alla loro preda, stringono le spire per ostacolare la circolazione del sangue e poi ingeriscono la loro vittima intera.

L'ufficio nazionale per la sicurezza sanitaria della Thailandia ha riferito che circa 12.000 persone sono state trattate per morsi di serpenti e animali velenosi lo scorso anno. Durante lo stesso periodo, 26 persone sono morte a causa dei morsi di serpente, secondo i registri ufficiali.

L'incidente di Arom non è il primo episodio legato ai serpenti in Thailandia ad attirare l'attenzione internazionale di recente. In precedenza, un uomo ha subito un morso di pitone ai testicoli mentre usava il bagno.

È sopravvissuto colpendo il serpente con una spazzola per pulire prima di chiamare una guardia di sicurezza per aiutarlo a rimuoverlo, secondo i media locali.

L'episodio del pitone in Thailandia ha sollevato preoccupazioni a livello globale sulla fauna selvatica pericolosa in Asia. Nonostante la Thailandia sia casa di numerose specie di serpenti, compresi i pitoni, l'Organizzazione mondiale della sanità riferisce circa 1,8 milioni di morsi di serpente all'anno in tutto il mondo, con l'Asia che contribuisce a un numero significativo di questi casi.

