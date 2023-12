Una donna fa causa al dentista per una visita che secondo lei comprendeva 4 canali radicolari, 8 corone e 20 otturazioni

In una causa civile presentata la scorsa settimana contro il dottor Kevin Molldrem e l'Odontoiatria Familiare Molldrem presso il tribunale distrettuale della contea di Hennepin, Kathleen Wilson ha affermato di essersi dovuta rivolgere ad altri dentisti per rimediare al "lavoro negligente" di Molldrem, che le ha causato "lesioni significative", secondo la denuncia.

Wilson sostiene che Molldrem ha eseguito otto corone, quattro canali radicolari e 20 otturazioni in un'unica visita nel luglio 2020.

Secondo la causa, Molldrem avrebbe anche fornito a Wilson un'anestesia "ben superiore al dosaggio (consigliato)" e avrebbe "falsificato le cartelle cliniche" relative alla quantità di anestetico somministrato.

La CNN ha contattato Molldrem ma non ha ricevuto risposta.

L'avvocato di Wilson, Nathaniel Weimer, ha dichiarato di aver incaricato il dottor Avrum Goldstein, un dentista che fa parte della facoltà di un'università della Florida, come testimone esperto per esaminare le cartelle cliniche di Wilson, secondo una dichiarazione giurata.

In una relazione datata 14 novembre, Goldstein ha riconosciuto la correttezza della diagnosi di Molldrem, secondo cui "praticamente tutti i denti" della bocca di Wilson erano cariati. Goldstein ha detto che il trattamento di Molledrem per Wilson, tuttavia, era sbagliato.

Secondo Goldstein, Wilson "richiedeva una risposta lenta, ponderata, attenta e misurata alla sua malattia" e "cercare di riempire ogni buco in ogni dente della sua bocca in una sola visita" non era "umanamente possibile da realizzare".

Goldstein ha osservato nel suo rapporto che la quantità di anestesia utilizzata da Molldrem su Wilson era "enormemente superiore a quella che sarebbe stata considerata sicura".

Goldstein ha affermato nel suo rapporto che il dosaggio massimo di anestetico sarebbe di 490 mg, ma Molldrem ne ha somministrato a Wilson 960 mg, citando i registri di anestesia di Molldrem.

"Ci sono quantità limitate di anestetico che possono essere somministrate in un periodo di 5 o 6 ore, e il superamento di tale quantità pone il paziente a rischio di sovradosaggio di anestetico e di potenziali effetti dannosi", ha osservato Goldstein nel suo rapporto.

La CNN ha contattato Goldstein, ma non ha ancora ricevuto risposta.

La CNN ha contattato l'American Dental Association per avere un commento sulla possibilità di eseguire un numero così elevato di procedure in un'unica visita e sulle raccomandazioni tipiche per questo tipo di situazioni.

L'ADA ha risposto che le sue linee guida non riguardano il dosaggio e ha rimandato la CNN all'American Society of Anesthesiologists o all'American Dental Society of Anesthesiology. La CNN ha chiesto a questi gruppi informazioni sui dosaggi massimi.

Wilson, che sostiene di aver subito dolore e imbarazzo, chiede un risarcimento di oltre 50.000 dollari.

Secondo i registri del tribunale, a Molldrem è stata notificata una citazione il 20 dicembre presso il suo ufficio di Eden Prairie. Sul sito web dello studio si legge che Molldrem è dentista da 20 anni.

La CNN ha contattato Weimer, che ha dichiarato di preferire "non commentare le cause in corso".

