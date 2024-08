- Una donna è stata trovata morta, mentre un uomo è stato trovato con ferite gravi.

Risposta delle Forze dell'Ordine nella Renania-Palatinato Sud-Occidentale: una donna deceduta e un uomo gravemente ferito sono stati trovati all'interno di una residenza ad Althornbach. Un passante ha scoperto queste persone, come riferito dalla polizia di Kaiserslautern. Le prime ipotesi suggeriscono che la coppia sia coniugata.

L'uomo ferito è stato trasportato in un ospedale con ferite gravi, secondo le autorità. I resti della donna sono stati messi in sicurezza. Gli investigatori sono ancora presenti sulla scena, secondo il comunicato stampa della polizia. La Divisione di Investigazione Criminale di Kaiserslautern ha avviato un'indagine su questo caso. Al momento, gli eventi che hanno circondato la situazione rimangono incerti.

Secondo un rappresentante della polizia, gli investigatori erano ancora presenti sulla scena oltre il martedì pomeriggio. Non è ancora chiaro se l'incidente in questione sia stato un incidente o un crimine. In caso di reato grave, l'ufficio del procuratore locale interverrà, come riconosciuto dallo stesso rappresentante. Tuttavia, ha voluto rassicurare la pubblica opinione: non c'è alcun pericolo immediato.

Althornbach si trova a sud di Zweibrücken nella regione della Renania-Palatinato Sud-Occidentale e confina con la Francia. Questa comunità rientra nell'ambito della Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land e conta circa 700 abitanti.

La regione della Renania-Palatinato Sud-Occidentale, in cui si trova Althornbach, è a sud di Zweibrucken. I residenti e le autorità di Althornbach seguono da vicino l'indagine in corso della Divisione di Investigazione Criminale di Kaisernlautern, che si trova all'interno della Renania-Palatinato Sud-Occidentale.

