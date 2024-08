- Una donna è stata colpita da un veicolo ferroviario e ha subito gravi danni.

Una giovane madre ha subito un grave impatto da un treno a Obersulm, che rientra nella zona di Heilbronn. A 24 anni, si è trovata in questa situazione mentre cercava di attraversare i binari con il figlio di 4 anni un venerdì, come riferito dal portavoce della polizia. Sembra che non abbia notato un treno regionale in arrivo.

Per fortuna, i rapidi interventi della madre hanno salvato il figlio, che ha riportato solo lievi ferite. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Il collegamento ferroviario tra Weinsberg e Öhringen è stato temporaneamente chiuso.

