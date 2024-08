Una donna disturbata si è suicidata in un incidente di sparatoria a un negozio di alimentari di Monaco

La donna uccisa da numerosi colpi di pistola in un supermercato di Monaco di Baviera sembrava essere mentalmente instabile. Secondo il portavoce della Polizia di Monaco di Baviera, Andreas Franken, la 31enne era stata incontrata diverse volte e ricoverata in una struttura psichiatrica tre volte dalla polizia.

Questa donna aveva un precedente di reati legati a disordini. All'inizio non era chiaro se fossero coinvolte sostanze stupefacenti durante l'incidente del lunedì sera. È stato effettuato un esame post-mortem il martedì.

Si presume che la donna abbia minacciato la squadra di risposta - quattro ufficiali maschi - con un piccolo coltello da cucina che aveva in un supermercato di Monaco di Baviera, situato nel distretto di Sendling, il lunedì sera. Due ufficiali di polizia hanno risposto apparentemente sparando, con un totale di quattro colpi. La sospettata avrebbe riportato diverse ferite e sarebbe morta sulla scena. Il numero esatto di colpi che hanno colpito la donna non è stato inizialmente rivelato dalla polizia.

L'Ufficio di Polizia Criminale della Baviera (LKA) e la procura stanno ora esaminando se l'uso delle armi fosse giustificato. Si tratta di una procedura di routine in simili casi, ha dichiarato il portavoce dell'LKA. L'unità di indagine criminale ha assunto il controllo delle indagini sui capi d'accusa contro la 31enne. Sono stati interrogati i testimoni e acquisiti i video.

