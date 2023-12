Una donna di 90 anni diventa la studentessa più anziana a completare i corsi all'Università del North Texas

Minnie Payne, originaria della Carolina del Sud, ha terminato il suo corso di laurea in studi interdisciplinari online a luglio, secondo l'università.

"Usiamo il termine 'studente permanente', ma Minnie lo dimostra davvero", ha dichiarato in un comunicato stampa Billy Roessler, assistente del rettore degli studi universitari presso la Toulouse Graduate School dell'UNT . Roessler è stato il consulente della Payne durante i suoi studi.

"La sua perseveranza nel completare la laurea all'età di 90 anni è impressionante. Aveva uno scopo nel completare questa laurea", ha detto.

La nonagenaria e madre di due figli è salita sul palco della cerimonia di laurea il 17 dicembre a Denton, in Texas, accompagnata dal nipote Payne Billings.

"L'ho presa giorno per giorno", ha dichiarato Payne nel comunicato.

Payne, che ha studiato con un indirizzo di scrittura, ha lavorato come scrittrice freelance e personale nel corso degli anni per pubblicazioni a Dallas, Houston e in altre parti del Texas.

"La maggior parte degli scrittori scrive perché si diverte. Io lo faccio perché mi piace", ha detto Payne. "Lo faccio perché è terapeutico. Lo faccio perché mi dà qualcosa di costruttivo da fare".

Prima di conseguire il master, si è laureata nel 2006 alla Texas Woman's University con un bachelor in studi generali.

Anche con due titoli di studio avanzati a 90 anni, Payne dice di non aver chiuso con l'istruzione.

"In un modo o nell'altro, voglio continuare a imparare", ha detto.

L'istruzione precoce e il proseguimento

Secondo l'università, Payne è cresciuta in una "comunità di industriali tessili impoverita della Carolina del Sud". Si è diplomata nel 1950 e ha frequentato per un breve periodo un junior college prima di iniziare a lavorare come impiegata in un'azienda immobiliare, secondo l'università.

Nel 1961 ha sposato il defunto marito Dale e ha lavorato presso la Commissione industriale della Carolina del Sud come cronista di tribunale fino alla nascita dei figli, si legge nel comunicato.

Dopo alcuni anni come mamma casalinga, ha ripreso a lavorare come supplente.

La sua famiglia si è trasferita in diversi Stati prima di stabilirsi a Carrollton, in Texas, si legge nel comunicato. A 68 anni si è ritirata dalla sua carriera trentennale di trascrittrice ed elaboratrice di testi e si è iscritta alla Texas Woman's University. Ha anche frequentato corsi di giornalismo e un corso di economia presso il campus della UNT come parte dei suoi studi universitari.

"Ho sempre lavorato con le parole e mi è sempre piaciuto scrivere, quindi sono tornata quasi subito a scuola", ha detto. "Volevo migliorarmi".

Dopo aver conseguito la laurea triennale, Payne è tornata alla UNT per conseguire un master in giornalismo.

È passata a un corso di studi interdisciplinari quando alcuni dei suoi corsi online hanno iniziato a riunirsi di persona, secondo l'università.

Frequentare l'università come studente non tradizionale non è stato facile, secondo Payne.

"Ho dovuto studiare molto e ho passato molte notti in bianco", ha detto. "Ma ce l'ho fatta".

Dice di aver pensato che il conseguimento del master servisse a migliorare se stessa e la sua famiglia.

"Stavo migliorando la mia vita", ha detto Payne. "Ogni giorno cerco di fare qualcosa per migliorare la mia vita e quella di chi mi sta intorno".

La studentessa più anziana ad aver ricevuto una laurea all'UNT ha ottenuto un master in educazione nel 2009, all'età di 97 anni, circa 30 anni dopo aver completato i corsi finali negli anni '70, ha dichiarato un portavoce dell'università alla CNN.

