Una donna di 84 anni è stata brutalmente uccisa quasi 30 anni fa. I progressi del DNA hanno portato la polizia alla sua vicina

Mobley è stato trovato morto a Jerome, nell'Idaho, il 10 agosto 1995, strangolato e aggredito con uno "strumento tipo ascia", secondo le autorità.

La polizia aveva identificato diversi potenziali sospetti, ma non aveva mai avuto abbastanza prove per concludere che uno fosse il responsabile. Le cose sono cambiate quest'anno, quando nuovi progressi e il DNA raccolto dagli indumenti intimi di Mobley al momento dell'omicidio hanno condotto le autorità al suo vicino, ha annunciato il capo della polizia di Jerome in un comunicato stampa di mercoledì.

Il sospetto, Danny Lee Kennison, è morto suicida nella sua casa di Filer, nell'Idaho, nel 2001, ha dichiarato il capo della poliziaDuane Rubink.

Kennison era stato uno dei tre possibili sospettati nel corso delle indagini, ha detto il capo della polizia, ma senza prove conclusive, il caso alla fine si è raffreddato.

Le autorità hanno continuato a tornare sul caso, chiedendo aiuto all'FBI e al laboratorio della Polizia di Stato dell'Idaho per catturare l'assassino, ha detto Rubink.

Nell'estate del 2022, un nuovo detective ha riesaminato il caso e le prove raccolte al momento dell'omicidio e nel marzo 2023 ha inviato gli oggetti al laboratorio forense della polizia di Stato per le analisi.

La svolta nel caso è arrivata questa settimana, quando i tecnici del laboratorio della polizia di Stato hanno riferito di aver trovato una "quantità significativa di un profilo di DNA" corrispondente a Kennison su una fibbia degli indumenti intimi di Mobley che erano stati inviati per l'analisi, ha detto il capo della polizia.

"I progressi della scienza del DNA hanno il potere di svelare la verità anche dopo anni di incertezza", ha dichiarato la Polizia di Stato dell'Idaho in un post su Facebook. "La scienza, se combinata con un'incessante dedizione investigativa, può svelare i misteri e portare la chiusura alle vittime e alle loro famiglie".

Kennison e Mobley erano vicini di casa al momento dell'omicidio, ma non avevano rapporti personali, secondo la polizia.

"Con la quantità di DNA che corrisponde a Kennison, escludendo gli altri sospetti citati nel fascicolo, e senza altri profili di DNA presenti, il Dipartimento di Polizia di Jerome sta chiudendo questo caso", ha detto Rubink.

Il detective che ha preso in carico il caso ha incontrato i membri della famiglia martedì e ha dato la notizia, ha detto la polizia.

"Il Dipartimento di Polizia di Jerome ringrazia gli agenti, i detective e i procuratori che hanno lavorato a questo caso nel corso degli anni e che hanno contribuito a preservare le prove che erano disponibili per questo test", ha aggiunto Rubink.

Jerome si trova a circa 115 miglia a sud-est di Boise.

Fonte: edition.cnn.com