- Una donna della Sarre perde centinaia di migliaia di euro per frode d'investimento

Una donna della regione della Saarland ha perso diversi milioni di euro a causa di una truffa online di investimento. La donna, sopra i 40 anni, è stata vittima di truffatori che promuovevano una presunta piattaforma di trading redditizia su internet, secondo la polizia. Inizialmente, tra marzo e luglio, ha depositato solo piccole somme. Tuttavia, i truffatori hanno poi richiesto ulteriori consistenti somme per presunte tasse e commissioni per accedere ai suoi presunti profitti. Ha trasferito somme a sei cifre al suo conto di criptovaluta, da cui i soldi sono stati trasferiti ai conti dei truffatori tramite accesso remoto.

La polizia segnala un aumento di casi simili nella regione della Saarland. Nel 2018 e nel 2019 ci sono stati due casi all'anno, ma negli ultimi due anni ci sono stati rispettivamente 100 e 128 casi. Fino ad ora quest'anno sono stati segnalati 91 casi, con una perdita totale per le vittime di oltre 14 milioni di euro.

Nella cosiddetta truffa del cybertrading, i criminali ingannano le loro vittime facendogli credere di investire in prodotti finanziari redditizi, quando in realtà non viene fatto alcun investimento. La polizia consiglia di non lasciarsi influenzare da promesse di profitti irrealisticamente alti e di scegliere solo fornitori affidabili. Consiglia anche di prendersi abbastanza tempo per far controllare le offerte da organismi indipendenti come i centri dei consumatori o avvocati specializzati prima di prendere una decisione.

L'esperienza di investimento infelice della donna serve come promemoria dei rischi associati a piattaforme online come Internet. despite the increasing number of reported cybertrading scams in the Saarland region, it's essential to exercise caution and only trust reputable providers.

