Una donna della Georgia può tornare negli Stati Uniti in attesa del processo per il presunto complotto sventato per uccidere il marito

Lindsay Shiver è stata presa in custodia durante l'estate e rilasciata su cauzione ad agosto, ma ha dovuto rimanere alle Bahamas come parte delle sue condizioni iniziali per la cauzione, che includevano anche un dispositivo di monitoraggio elettronico e un coprifuoco.

"Lindsay è grata che il tribunale abbia accettato di farla tornare negli Stati Uniti per poter vedere i suoi figli", ha dichiarato alla CNN l'avvocato di Shiver, Owen Wells. "I suoi avvocati continueranno a prepararsi per il processo e non vediamo l'ora di difendere vigorosamente Lindsay perché è innocente".

Il processo dovrebbe iniziare all'inizio di marzo, ha dichiarato Wells. Le sarà permesso di rimanere negli Stati Uniti fino all'inizio del processo.

Shiver è accusata di aver cospirato senza successo con due nativi delle Bahamas per uccidere il marito, Robert Shiver, dirigente assicurativo ed ex giocatore di football della Auburn University.

L'uomo aveva chiesto il divorzio ad aprile, adducendo come motivazione la "condotta adulterina" della moglie, come riportato in precedenza dalla CNN. Lindsay Shiver ha chiesto il divorzio il giorno successivo, secondo quanto riportato dalla CNN.

All'inizio del mese si è dichiarata non colpevole del presunto complotto in un tribunale delle Bahamas.

Anche i suoi presunti complici sono stati arrestati e sono accusati di associazione a delinquere. Anche loro sono stati rilasciati su cauzione all'inizio di quest'anno.

Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero cospirato insieme per uccidere il marito a luglio, mentre si trovavano nelle isole Abaco.

Ma le autorità sono riuscite a sventare il complotto agendo su informazioni cruciali contenute in un telefono recuperato durante un'indagine penale separata su un'irruzione in un'azienda, ha dichiarato una fonte della polizia delle Bahamas alla CNN in estate. I messaggi scritti trovati sul telefono indicavano l'esistenza del sinistro complotto, ha dichiarato la fonte all'epoca.

