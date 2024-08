- Una donna cerca di fermare un veicolo e rimane intrappolata.

In un tentativo di fermare un piccolo camion che scendeva lungo una strada ripida, una donna a Königswinter, vicino a Bonn, è rimasta gravemente ferita. La donna è rimasta intrappolata tra il veicolo e un palo dell'elettricità, secondo la polizia di Bonn. La 48enne aveva precedentemente cercato di fermare il veicolo per servizi non correttamente assicurato sulla strada ripida. I pompieri e i servizi di emergenza erano presenti sulla scena. La donna gravemente ferita è stata portata in ospedale. Il "Bonn General-Anzeiger" ha riferito.

