- Una donna cerca di fermare la sua auto e viene investita.

Una giovane donna è stata schiacciata dalla propria auto e gravemente ferita durante la notte nel distretto di Segeberg. Le prime indagini suggeriscono che la 24enne si trovava con il proprio compagno di 23 anni ai bordi di un campo a Neversdorf all'alba. Improvvisamente, la piccola auto ha iniziato a muoversi per un motivo sconosciuto e lei ha cercato di fermarla con il proprio peso. Purtroppo, non ci è riuscita, è rimasta intrappolata sotto il veicolo e ha riportato gravi ferite.

I servizi di soccorso della squadra dei vigili del fuoco volontari hanno sollevato l'auto e soccorso la donna gravemente ferita. La sua vita era in pericolo e è stata trasportata in ospedale in elicottero. Il compagno e i parenti di Bad Oldesloe erano sotto shock e hanno ricevuto supporto. Non è stato possibile determinare se la coppia stesse osservando le meteore ai bordi del campo.

La squadra di soccorso ha dichiarato: "Si aggiunge: la piccola auto non aveva problemi meccanici che potessero aver causato l'incidente". Al momento del ricovero in ospedale, i medici hanno descritto: "Si aggiunge: si trova attualmente in condizioni critiche, ma il suo stato di salute si sta stabilizzando con le cure intensive".

