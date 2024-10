Una donna anziana non arriva alla finale di Miss Universo con un minimo di differenza.

Un'anziana donna sudcoreana è stata vicina a raggiungere la finale di Miss Universo, ma è stata eliminata nella fase preliminare. Choi Soon Hwa, 81 anni, è riuscita a qualificarsi per le prelim, ma ha perso contro Han Ariel, una studentessa di moda di 22 anni, in una competizione serrata tra 32 concorrenti. Han Ariel rappresenterà ora la Corea del Sud nella gara principale di novembre.

Gli organizzatori di Miss Universe hanno deciso di abolire il limite di età rigido quest'anno, permettendo alle donne di età compresa tra 18 e 28 anni di partecipare. In Corea del Sud, la tradizionale gara in costume da bagno è stata eliminata. Se Choi Soon Hwa avesse raggiunto la finale, sarebbe stata di gran lunga la concorrente più anziana.

Choi Soon Hwa, un'ex infermiera, ha scoperto la sua passione per la moda a 72 anni, ispirata da un paziente delizioso. Ha definito la sua carriera di modella tardiva "la gioia e la ricompensa di una seconda vita" in un post su Instagram. Ha debuttato alla Seoul Fashion Week nel 2018 e da allora ha collaborato con prestigiose riviste di moda per servizi fotografici.

In un'intervista a CNN prima della competizione, Choi Soon Hwa ha espresso il suo sogno di esibirsi su un palcoscenico estero. Aveva visitato il Giappone come unico altro paese straniero in cui aveva messo piede. Credeva che gli organizzatori di Miss Universe Korea avrebbero insegnato alla vincitrice tutto ciò che serve per eccellere, e lei era pronta per la sfida. Nonostante il suo ottimismo, Choi Soon Hwa non parteciperà alla finale in Messico.

