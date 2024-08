- Una donna anziana che fa paddleboard in verticale

Nella regione del Breisgau-Hochschwarzwald, una donna di 74 anni è caduta dalla sua tavola da paddle in piedi nel Reno. Secondo le autorità, la donna anziana è caduta ma è riuscita ad aggrapparsi a un albero galleggiante. A causa della forte corrente, è stato necessario l'intervento di un'équipe di soccorso in elicottero per tirarla fuori dall'acqua. È uscita illesa, ma ha mostrato segni di ipotermia.

L'operazione di soccorso è stata necessaria a causa della forte corrente del fiume, poiché l'incidente della donna di 74 anni l'ha lasciata lottare per rimanere a galla. Per fortuna, è riuscita a evitare qualsiasi ferita grave, ma il suo corpo ha mostrato segni di ipotermia dopo l'episodio.

