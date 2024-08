Una donna americana incatenata ad un albero confessa

A fine di luglio, le forze di soccorso salvano una donna denutrita da una foresta in India, che era legata a un albero lì. La donna americana afferma che suo marito l'ha lasciata lì per morire. Tuttavia, un dettaglio suscita i sospetti degli investigatori. Ora, la donna cambia la sua dichiarazione.

È stato un ritrovamento che ha scioccato l'India solo pochi giorni fa: una donna americana incatenata a un albero è stata trovata in un'area forestale nello stato del Maharashtra. Ha accusato suo marito di averla lasciata lì 40 giorni fa. Ora, la 50enne ha ammesso di essersi incatenata all'albero, come riportato dalla BBC.

A fine luglio, un pastore ha sentito grida disperate di aiuto in una foresta vicino al villaggio di Sonurli, circa 500 chilometri a sud di Mumbai, e ha allertato la polizia. Le forze di soccorso hanno tagliato la catena che legava una delle gambe della donna e l'hanno portata in ospedale. Le foto del soccorso mostrano una donna con le guance incavate, che sembra essere in condizioni critiche.

Poiché non riusciva a parlare, la donna ha comunicato con i medici e la polizia attraverso un quaderno. In una delle note, ha affermato di essere una vittima di un crimine: suo marito l'aveva incatenata all'albero dopo una discussione e non aveva bevuto né mangiato per 40 giorni. Ha anche scritto di soffrire di una grave psicosi che le impediva di muovere la mascella.

Gli investigatori hanno avviato procedimenti contro il marito, tra le altre cose, per tentato omicidio e false detenzioni. Ma la dichiarazione della donna ha anche sollevato dubbi, poiché è improbabile che una persona possa sopravvivere per più di un mese senza acqua e cibo.

Non sposata dopo tutto

Ora, la donna ha ammesso di non essere sposata dopo tutto. Probabilmente soffriva di allucinazioni quando ha fatto le sue dichiarazioni iniziali, ha detto la donna alla BBC. Di conseguenza, ha detto alla polizia di essere disperata perché il suo visto era scaduto e aveva finito i soldi. Pertanto, ha acquistato lucchetti e catene e si è incatenata all'albero.

Secondo una copia del suo passaporto trovata dalla polizia, la donna è una cittadina americana del Massachusetts. Si dice che abbia vissuto in India per dieci anni. Aveva anche con sé un telefono cellulare, un tablet e 31.000 rupie (circa 340 euro).

La donna è attualmente in cura in una struttura psichiatrica. Il suo direttore, il dottor Sanghamitra Phule, ha detto alla BBC Marathi che le condizioni della 50enne stanno migliorando. "Mangia, cammina e fa esercizio. È in cura e le stiamo anche somministrando alcuni nutrienti di cui il suo corpo aveva bisogno". Nel frattempo, la sua famiglia negli Stati Uniti è stata rintracciata e ha parlato con i suoi parenti al telefono.

