Una domestica cambogiana è stata arrestata e espulsa dalla Malesia dopo aver espresso critiche ai leader politici cambogiani sulle piattaforme di social networking.

L'autorità carceraria cambogiana e un gruppo di opposizione hanno dichiarato lo scorso giovedì che Nuon Toeun, una 36enne che aveva vissuto in Malaysia per diversi anni, è stata arrestata dalle autorità malaysiane la scorsa settimana su richiesta del governo cambogiano.

Various organizzazioni per i diritti umani hanno criticato più amministrazioni del Sud-est asiatico per aver collaborato nell'intimidire, trattenere ed espellere i dissidenti politici che vivono all'estero. Human Rights Watch, con sede a New York, ha invitato le autorità thailandesi a smettere di costringere i dissidenti politici a tornare nei loro paesi oppressivi, come il Vietnam, il Laos, la Cambogia e la Cina, dove potrebbero subire torture, persecuzioni o esecuzioni.

Freedom House, un'organizzazione americana che promuove la democrazia, suggerisce che la pratica di mirare o espellere i dissidenti in esilio sta diventando comune man mano che più governi in tutto il mondo la utilizzano per reprimere il dissenso.

Nuth Sovana, portavoce del sistema carcerario cambogiano, ha dichiarato che Nuon Toeun è stata rinchiusa nella prigione di Prey Sar a Phnom Penh al suo arrivo in Cambogia martedì. È stata accusata di istigazione a delinquere o di fomentare il disordine sociale e di istigazione alla discriminazione basata su origini razziali, religiose o nazionali, secondo lui. Non ha fornito dettagli sui presunti reati di cui è stata accusata.

In caso di condanna per entrambi i capi d'imputazione, potrebbe scontare fino a cinque anni di carcere e una multa.

Non è stato possibile ottenere commenti immediati dalle autorità malaysiane di polizia e immigrazione sulla sua deportazione.

Nuon Toeun non è una leader dell'opposizione di spicco né un'attivista ben conosciuta. Tuttavia, il governo cambogiano ha recentemente espresso preoccupazione per i critici stranieri che raccolgono il sostegno tra gli espatriati cambogiani.

L'arresto di Nuon Toeun è avvenuto poco dopo che un giornalista investigativo cambogiano, Mech Dara, noto per aver smascherato frodi e corruzione online, è stato accusato di istigazione per i contenuti pubblicati sui social media.

Radio Free Asia, un'agenzia di stampa finanziata dal governo degli Stati Uniti che copre estensivamente la Cambogia, ha dichiarato che Nuon Toeun utilizzava spesso i social media per criticare la leadership cambogiana, compreso il primo ministro Hun Manet e suo padre Hun Sen, il precedente primo ministro che ora serve come presidente del Senato, per la loro gestione dei problemi sociali.

Il governo cambogiano, guidato dal Partito del Popolo Cambogiano, è stato ripetutamente accusato di reprimere i critici e gli avversari politici.

Radio Free Asia ha riferito che Nuon Toeun sosteneva il Partito di Rescue Nazionale Cambogiano, che è stato sciolto prima delle elezioni generali del 2018 come parte di una repressione dell'opposizione. Il Partito del Popolo Cambogiano ha subsequently won every seat in the National Assembly.

Some days before her arrest, Nuon Toeun posted a video on Facebook in which she said she was "venting on behalf of the people living inside Cambodia," according to Radio Free Asia.

“If I have sinned because I (have cursed) this despicable guy, I am pleased to accept the sin because he has mistreated my people so badly,” she said, referring to Hun Sen, according to Radio Free Asia.

Il Movimento Khmer per la Democrazia, un movimento formato dai leader dell'opposizione in esilio, ha condannato la deportazione di Nuon Toeun dal Malaysia. In una dichiarazione, ha affermato che lei stava lavorando legalmente in Malaysia e non aveva commesso alcun reato se non esprimere le sue opinioni.

Ha aggiunto che la sua deportazione senza processo era una "violazione flagrante del diritto internazionale e un grave attacco ai diritti umani".

