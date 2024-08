Intervista Emozionante con l'Attore Sam Neill (76)

- Una domanda durante un colloquio lo lascia emozionato

"Wow, questa è una domanda piuttosto profonda," ha risposto Neill, mentre una lacrima gli scendeva sulla guancia. "Non so perché questa domanda mi abbia colpito così tanto, ma l'ha fatto."

A 76 anni, Neill ha rivelato che i suoi genitori facevano parte di una generazione che aveva attraversato numerosi momenti difficili. Hanno vissuto la Grande Depressione e sua madre ha perso il padre nella Prima Guerra Mondiale. Nonostante queste sfide, erano persone resilienti.

Una Lezione Difficile ma Preziosa

Neill ha condiviso una storia dei suoi giorni da studente quando aveva trascurato gli studi a causa del suo coinvolgimento nel teatro e nelle relazioni sentimentali. Quando gli esami si avvicinavano, si è trovato in panico e ha confidato con sua madre.

"Io le ho detto, 'Penso di stare avendo una crisi e ho gli esami tra qualche settimana e non so cosa fare'," ha ricordato Neill. "E lei mi ha solo guardato e ha detto, 'Beh, dovrai rimetterti in sesto, non è vero?'"

Neill ha considerato questa come la migliore lezione che ha imparato da sua madre. "A volte, devi solo rimetterti in sesto," ha detto. "È una lezione difficile, ma è una lezione preziosa."

Nato nel 1947 nell'Irlanda del Nord in una famiglia militare, il padre di Neill, Dermot, era un ufficiale dell'esercito neozelandese di seconda generazione, e sua madre, Priscilla, era inglese. La famiglia è tornata in Nuova Zelanda nel 1954.

Sam Neill Si Apre Sui Suoi Problemi di Cancro

Neill ha anche parlato della sua diagnosi di cancro del sangue e dei trattamenti chemioterapici impegnativi che ha affrontato. Ha condiviso per la prima volta la sua diagnosi nel suo memoir nel marzo 2023. Per far fronte agli effetti collaterali, Neill ha cambiato i trattamenti con una battuta, "Non volevo sembrare un pollice calvo, così ho cambiato i trattamenti," ha detto. "Per un po' ho avuto quell'aspetto - era piuttosto imbarazzante. Ho perso la barba e con essa la mia dignità."

Neill ha rivelato che il suo cancro è attualmente in remissione, ma dovrà sottoporsi a chemioterapia mensile per un periodo di tempo indeterminato.

In gioventù, Sam Neill e la sua famiglia sono tornati al loro paese natale, stabilendosi in Nuova Zelanda dopo aver trascorso del tempo nell'Irlanda del Nord e aver prestato servizio con l'esercito neozelandese.

Durante la sua lotta contro il cancro del sangue, Sam Neill ha trovato umorismo nelle sue scelte di trattamento, optando per cambiare i regimi di chemioterapia per evitare di sembrare un "pollice calvo", un modo bizzarro per mantenere un po' di normalità in mezzo alle sue sfide di salute.

