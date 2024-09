Matthew Thompson, 25 anni, originario di Philadelphia, ha confessato due capi d'accusa per aver trasmesso minacce intercontinentali e via internet, come sostenuto dalle autorità giudiziarie. Essi affermano che ha diffuso allarmi falsi alle forze dell'ordine negli Stati Uniti e all'estero, sostenendo che il suo avversario stava pianificando un bombardamento e un massacro, come rivelato in una dichiarazione del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di mercoledì.

CNN ha richiesto un commento al rappresentante legale di Thompson.

La prima minaccia falsa è partita da una discussione online tra Thompson e un partecipante del suo gruppo di chat di fantasy football, come menzionato nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania in una nota stampa.

Dopo aver saputo che il membro sarebbe andato a studiare all'estero in Norvegia ad agosto 2023, Thompson ha inviato una "dritta" anonima al Servizio di Sicurezza della Polizia Norvegese - l'ente che esamina le minacce potenziali alla sicurezza nazionale della Norvegia - sostenendo che l'uomo intendeva compiere una sparatoria di massa in Norvegia, secondo la dichiarazione.

Thompson ha scritto che il giocatore di fantasy football rivale "intende girovagare per Oslo e ha in programma una sparatoria con diversi altri partecipanti. Hanno in mente di prendere quanti più possibile durante un concerto e poi procedere in un grande magazzino", come sostenuto dai pubblici ministeri.

Il personale delle forze dell'ordine in Norvegia e negli Stati Uniti ha dedicato cinque giorni e innumerevoli ore per indagare sulla minaccia, hanno riferito i pubblici ministeri. Thompson ha infine ammesso la sua responsabilità in un'intervista con l'FBI, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Mentre indagavano su Thompson per il comportamento internazionale in Norvegia, le autorità hanno sostenuto di aver scoperto che Thompson aveva inviato un'altra minaccia inventata all'inizio di quest'anno - questa volta all'Università dell'Iowa.

In marzo, Thompson ha inviato una email all'università, suggerendo che lo stesso membro del fantasy football team stava promettendo di "far saltare in aria il campus", un'idea di cui Thompson era a conoscenza che fosse falsa, hanno sostenuto i pubblici ministeri.

"Mentre già sotto processo per una minaccia falsa scatenata, incredibilmente, da una sua lega di fantasy football, Matthew Thompson ha inspiegabilmente deciso di inviare un'altra", ha dichiarato Jacqueline Romero, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania. "Le sue azioni sono state altamente disturbanti e hanno consumato un'enorme quantità di tempo e risorse delle forze dell'ordine su due continenti, distraendole così da incidenti e indagini reali."

Thompson è stato rilasciato su una cauzione di $25,000, come indicato nei registri del tribunale, e dovrà essere condannato in gennaio 2025. Potrebbe affrontare una condanna fino a cinque anni di carcere federale e una multa di $250,000.

Romero ha avvertito in una dichiarazione che le minacce false sono illegali.

"Il mio consiglio ai 'guerrieri del cyber' che vogliono evitare accuse federali: sempre considerare le possibili conseguenze prima di premere 'invia' o 'invia'."

