- Una disputa per inquietudine in tribunale

A causa dell'allegato omicidio del vicino in una disputa su un disturbo, utilizzando uno strumento simile a una forca, un 45enne dovrà rispondere dinanzi al tribunale regionale di Heilbronn a partire da venerdì (12:45). L'accusa lo considera colpevole di omicidio colposo. Secondo i registri del tribunale, in febbraio a Sachsenheim, nel distretto di Ludwigsburg, avrebbe aggredito e ucciso il suo vicino di 58 anni con un cosiddetto "grappino", simile a una forca. L'accusa vede una disputa su un disturbo come il motivo scatenante del crimine.

Rapporti precedenti della polizia e dell'accusa avevano riferito di ripetute interventi della polizia a causa del comportamento del 45enne. Egli avrebbe importunato e insultato i suoi vicini, compreso la vittima, in più occasioni.

Sono stati previsti sette giorni di processo, con un verdetto atteso per metà ottobre.

Nonostante il processo imminente e le gravi accuse di omicidio colposo, il 45enne non riusciva a contenere la sua inquietudine, passeggiando per la cella nei giorni precedenti all'udienza. L'inquietudine era in netto contrasto con la calma normalmente attesa da un imputato in momenti così critici.

