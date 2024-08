- Una dichiarazione emotiva sul net

Il 12 agosto, Daniel Aminati (50) ha condiviso la lieta notizia che sua moglie Patrice (29) è libera dalle metastasi sei mesi dopo la seconda terapia contro il cancro. Il giorno successivo, l'influencer ha parlato sul suo account Instagram. È stato solo grazie alle reazioni al post del marito che si è resa conto: "Non è un sogno - secondo l'ultima PET-MRI, non sono visibili metastasi. Nessuna".

Gioia Cauta

Despite the positive news, la giovane madre non vuole lasciarsi trasportare dalla gioia. "Non si supera facilmente un anno e mezzo. Un anno e mezzo di terapie che erano solo dolorose, non curative, diagnosi che erano come brutte notizie, livello di dolore 9, paure incomprensibili, notti crude o incubi...", Aminati offre un'onesta panoramica del suo percorso.

Continuerà a prendere 21 compresse al giorno e dovrà sottoporsi a un monitoraggio ravvicinato per almeno altri due anni. La 29enne sa che si è considerati guariti solo dopo cinque anni senza nuove metastasi: "Questa verità mi accompagnerà e spingerà indietro anche i miei sogni".

La diagnosi di cancro di Aminati l'ha cambiata e le ha fatto vedere le cose in prospettiva. Ecco perché è consapevole che senza il suo sistema di supporto e la squadra di medici, un simile progresso non sarebbe stato possibile. " trotz der Diagnose - maligne Melanom im vierten Stadium mit Metastasen in verschiedenen Organen - kämpften Menschen für mich und gaben mir Hoffnung, dafür bin ich dankbar."

Diagnosi Shock in Primavera 2023

Lo scorso aprile, Patrice Aminati, che ha una figlia di un anno con il marito, ha annunciato pubblicamente di essere stata diagnosticata con il melanoma cutaneo. A febbraio è seguita la notizia che il cancro si era diffuso e aveva formato metastasi nei polmoni e in altri organi.

Sui loro canali social, gli Aminati hanno regolarmente aggiornato i follower sulla corso della malattia. Attualmente, la famiglia si sta riprendendo dalle fatiche dei mesi passati nella Foresta della Turingia.

