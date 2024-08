- Una diagnosi confermata di COVID-19 ritarda il capitano alla Coppa del Mondo

Il campione di canoa Conrad Scheibner, plurivincitore dei Mondiali, è stato costretto a ritirarsi dai Campionati del Mondo di Samarcanda, in Uzbekistan. Il 28enne di Berlino, che ha fatto parte della squadra olimpica di riserva a Parigi, ha visto infrangersi il suo sogno olimpico a causa di un positivo test COVID-19. "Ho avuto sintomi di malattia come nausea, mal di testa e dolori muscolari negli ultimi giorni. Ho ricevuto la conferma oggi", ha annunciato Scheibner, esperto di C-1 della SC Berlin-Gruenau, su Instagram.

Scheibner è arrivato secondo nella gara olimpica dei 1000 metri, in una gara serrata contro il tre volte campione olimpico Sebastian Brendel, per un posto a Parigi. Sperava di sfidare i medagliati di Parigi sulla distanza non olimpica dei 500 metri ai Mondiali.

Deluso per l'uscita anticipata dai Campionati del Mondo, Scheibner ha detto: "Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere le mie emozioni in questo momento".

Dopo il previsto ritiro di Sebastian Brendel, Scheibner è visto come una possibile futura stella del C-1. Nel 2021 ha vinto l'oro in entrambe le distanze ai Campionati del Mondo e ha conquistato l'argento nella gara dei 500 metri ai Campionati del Mondo del 2023 a Duisburg. Ha conquistato un posto diretto nelle semifinali con un secondo posto dietro Martin Fuksa, campione olimpico di Parigi dalla Repubblica Ceca, nelle batterie, che ha vinto facilmente il venerdì. Purtroppo, non ha potuto partecipare alla finale.

Fino ad ora, l'Associazione Canoa Tedesca (DKV) ha ottenuto solo un podio ai Campionati del Mondo con la sua squadra limitata, grazie alla vittoria della medaglia di bronzo nella gara di kayak doppio da parte del duo di Potsdam Felix Frank e Martin Hiller.

Nonostante il contrattempo a causa della sua diagnosi di COVID-19, Scheibner dà la priorità alla salute e alla sicurezza, scegliendo di isolarsi e recuperare piuttosto che rischiare di contagiare gli altri ai Campionati del Mondo. Dopo il suo ritiro, l'Associazione Canoa Tedesca sottolinea l'importanza di rigorosi protocolli sanitari per gli eventi futuri per proteggere tutti gli atleti.

Leggi anche: