Una devastante rottura di una diga si verifica in Polonia in mezzo a forti piogge.

Il diluvio incessante continua, sommergendo numerose aree in Romania, nella Repubblica Ceca e in Polonia. Diversi luoghi sono ora sott'acqua. I servizi di emergenza lavorano senza sosta, 24 ore su 24. Nella Slesia, la situazione sta peggiorando rapidamente a causa della rottura di una diga.

A seguito delle forti piogge nella città polacca di Stronie Slaskie, situata nelle Montagne della Slesia vicino al confine con la Repubblica Ceca, una diga ha ceduto. Ciò ha causato un'ondata di acqua che scorre lungo il fiume Biala Ladecka verso la regione della Glatzer Neisse, come riferito dall'Istituto Meteorologico il X. Ciò rappresenta una grave minaccia per le comunità lungo questi fiumi.

Le autorità hanno inviato un elicottero di soccorso nella zona per evacuare coloro che sono rimasti bloccati dalle acque. Inoltre, personale militare dell'esercito e delle forze di difesa locali è presente sul posto. "Stiamo perdendo terreno", ha avvertito il sindaco di Glucholazy, invitando i residenti a evacuare. Migliaia di persone devono essere evacuate.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk, che ha visitato le aree colpite dalle inondazioni nel sud-ovest della Polonia dal sabato, ha confermato la morte di un individuo per annegamento nella regione di Klodzko al confine polacco-ceco. Ha anche annunciato ulteriori evacuazioni e il dispiegamento del sistema di internet satellitare Starlink per mantenere le comunicazioni.

Tragedia nella Bassa Austria

La pioggia intensa e persistente ha sommerso grandi sezioni della Polonia, della Repubblica Ceca, dell'Austria e della Romania, causando almeno sei morti e quattro persone disperse nella Repubblica Ceca. Nella Bassa Austria, un pompiere ha perso tragicamente la vita durante le operazioni di pompaggio, come annunciato dal Governatore Johanna Mikl-Leitner. Questa regione, che circonda Vienna, è la più colpita in Austria. Come annunciato domenica, l'intero stato è stato dichiarato zona disastrosa. L'esercito è stato inviato ad aiutare e numerose persone hanno dovuto essere salvate dalle loro case.

Mikl-Leitner ha descritto la situazione domenica mattina come "allarmante". Il rischio persiste ancora e si prevedono ulteriori forti piogge, secondo l'agenzia di stampa austriaca APA. Fino a 60 litri di pioggia per metro quadrato sono previsti nelle prossime ore. La situazione critica peggiora sul fiume Kamp, dove si teme un'inondazione centenaria. APA riferisce che numerosi villaggi sono ora inaccessibili via strada.

Nell'est dell'Austria, i servizi ferroviari tra Amstetten e St. Valentin sono stati sospesi, come annunciato dalla società ferroviaria ÖBB. Questa linea fa parte della connessione ferroviaria Vienna-Germania. A Vienna, diverse case sono ora sommerse. Il fiume Wien ha superato gli argini e diverse linee U-Bahn sono state chiuse.

Livelli d'acqua in aumento in Sassonia e Baviera

Almeno quattro persone sono morte nella regione sud-orientale rumena di Galati sabato, come riferito dalle autorità. I residenti sono stati visti camminare a petto profondo nell'acqua e oltre 4.000 case sono state colpite. Nella Repubblica Ceca, quattro persone sono state trascinate via dalle acque delle inondazioni e ora sono disperse. La polizia ha riferito che tre persone sono state trascinate via in un'auto nella città nord-orientale di Lipova-Lazne e un altro uomo è stato trascinato via dalle acque di un torrente nella regione sud-orientale.

La situazione nella Repubblica Ceca è più grave nel nord-est, dove una significativa sezione della città di Opava è stata evacuata a causa delle inondazioni. Nel sud, una diga è esplosa, inondando città e villaggi adiacenti. A Brno, nel sud-est della Repubblica Ceca, un ospedale è stato evacuato già sabato e la regione nord-orientale della Moravia ha dichiarato lo stato di emergenza. Bratislava, la capitale della Slovacchia, ha dichiarato lo stato di emergenza sabato.

In Austria, la tempesta "Boris" (nota come "Anett" in Germania) ha portato il caos. Porzioni del Tirolo sono state sepolte sotto un metro di neve - solo una settimana fa le temperature avevano superato i 30 gradi. La tempesta ha causato disordini in tutta l'Europa centrale e orientale, aumentando i livelli delle inondazioni negli stati tedeschi della Sassonia e della Baviera nel weekend.

Data la situazione delle inondazioni in Europa centrale e orientale, il diluvio simile a un uragano in Slesia, in Polonia, sta peggiorando la situazione. La rottura della diga a Stronie Slaskie ha causato un'ondata di acqua che rappresenta una grave minaccia per le comunità vicine.

Il diluvio simile a un uragano in Polonia ha portato alla dichiarazione di un intero stato in Austria come zona disastrosa, con il fiume Titel atteso a raggiungere il livello di inondazione centenaria.

