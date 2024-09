Una decisione delle autorità giudiziarie consente al mercato di previsioni Kalshi di offrire opportunità di scommessa sulle prossime elezioni americane.

La piattaforma Kalshi ha introdotto giovedì pomeriggio gli accordi di controllo del potere congressuale, consentendo ai cittadini americani di scommettere su quale partito governerà la Camera e il Senato nel 2025. La Commissione per il commercio dei futures, sostenendo che tali scommesse erano illegali e potevano corrompere le elezioni, ha contestato la decisione del giudice di consentire i contratti di Kalshi poco dopo che è stata annunciata.

Il giudice federale Jia Cobb a Washington D.C., ha sostenuto Kalshi nel loro conflitto con la CFTC la scorsa settimana e ha pubblicato la sua sentenza giovedì, sostenendo che l'agenzia aveva superato la sua autorità nel bloccare Kalshi dall'offrire questi contratti lo scorso anno.

Cobb ha affermato nella sua sentenza: "I contratti di Kalshi non sono correlati a attività illecite o al gioco d'azzardo. Riguardano le elezioni, che non sono incluse". Ha anche rifiutato la richiesta del governo durante l'udienza di giovedì di bloccare Kalshi dall'offrire contratti fino alla risoluzione del suo appello.

Kalshi aveva avvertito che l'applicazione della sentenza di Cobb avrebbe avuto un impatto grave, definendo la richiesta del governo un "trucco per guadagnare tempo" e "vincere nella pratica nonostante la sconfitta in tribunale", nei documenti presentati questa settimana. La società ha anche evidenziato la crescente popolarità di Polymarket, un mercato di previsioni offshore, non regolamentato e basato su criptovaluta, dal dibattito CNN di giugno.

La disputa legale tra Kalshi e la CFTC, iniziata nel 2023, ha visto Kalshi sostenere che gli accordi servono l'interesse pubblico offrendo previsioni accurate sui risultati delle elezioni e consentendo l'hedging di diversi esiti. La CFTC ha sostenuto che questi accordi costituiscono gioco d'azzardo illegale e che non dispone delle risorse per sorvegliarli. Il suo presidente, Rostin Behnam, ha anche espresso preoccupazioni che gli accordi sulle elezioni "finirebbero per compromettere e compromettere l'integrità del processo elettorale".

La cofondatrice di Kalshi, Luana Lopes Lara, ha celebrato la decisione giovedì, annunciando su X: "Siamo in diretta". La CFTC ha scelto di non commentare.

L'agenzia ha avviato una più ampia repressione delle scommesse basate sugli eventi all'inizio di quest'anno, proponendo regolamentazioni che esplicitamente proibirebbero i contratti relativi ai risultati delle elezioni, alle cerimonie di premiazione e allo sport, tra le altre cose.

Behnam, citando un "aumento significativo della varietà di contratti di eventi segnalati per il trading sugli scambi registrati CFTC", ha affermato in una dichiarazione di maggio che l'interessamento della CFTC in tali contratti "porterebbe la CFTC, un regolatore dei mercati finanziari, oltre la sua autorità e competenza congressuale".

"Per dirla senza peli sulla lingua, tali contratti porrebbero la CFTC nel ruolo di un enforcer delle elezioni", ha aggiunto.

La vittoria di Kalshi in questa battaglia legale potrebbe potenzialmente attrarre più imprese che offrono mercati di previsioni simili, vedendo l'opportunità di operare legalmente e evitare la vigilanza regolamentare. La posizione

