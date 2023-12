Una cronologia della morte di Elijah McClain e dei processi agli agenti e ai paramedici accusati di aver commesso illeciti

Ma il percorso verso il tribunale è stato tutt'altro che semplice.

McClain, un massaggiatore di 23 anni, è stato affrontato dagli agenti di polizia il 24 agosto 2019, dopo che qualcuno aveva riferito di aver visto una persona con un passamontagna che "sembrava sospetta".Dopo che gli agenti lo hanno trascinato a terra e i paramedici gli hanno iniettato un potente sedativo, McClain ha avuto un attacco di cuore durante il tragitto verso l'ospedale ed è morto giorni dopo, secondo le autorità.

Inizialmente i procuratori avevano rifiutato di formulare accuse per la sua morte, ma il caso ha ricevuto un nuovo esame in seguito alle proteste nazionali di Black Lives Matter nella primavera del 2020. Il governatore del Colorado Jared Polis ha nominato un procuratore speciale per riesaminare il caso e nel 2021 un gran giurì ha incriminato tre agenti e due paramedici per la morte di McClain.

Gli imputati hanno affrontato le giurie in tre processi separati nel 2023, con risultati diversi. L'agente Randy Roedema è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo e aggressione, mentre gli agenti Jason Rosenblatt e Nathan Woodyard sono stati assolti da tutte le accuse. I paramedici Jeremy Cooper e Peter Cichuniec conosceranno presto il loro destino.

Ecco una cronologia della morte di McClain, delle indagini che ne sono derivate, delle proteste che hanno riportato l'attenzione sul caso e dei processi penali.

Agosto 2019

Tre agenti bianchi hanno fermato McClain ad Aurora il 24 agosto 2019, mentre stava tornando a casa da un minimarket nel sobborgo di Denver dopo le 22:30, secondo una panoramica della polizia sull'incidente.

Portando con sé del tè freddo in una busta di plastica, McClain alla fine ha lottato fisicamente con gli agenti dopo aver opposto resistenza all'arresto.

All'inizio dell'incontro, un agente ha detto a McClain di fermarsi e, quando McClain ha continuato a camminare, due agenti gli hanno afferrato le braccia, si legge nel resoconto. McClain ha detto: "Lasciatemi andare... Sono un introverso, per favore rispettate i limiti che sto parlando", secondo i filmati della telecamera di uno degli agenti.

Dopo che un agente gli ha chiesto di collaborare per poter parlare, McClain ha detto agli agenti che stava cercando di mettere in pausa la musica per poterli ascoltare e ha detto loro di lasciarlo andare, si legge nella panoramica.

Alla fine, si sente un agente dire a un altro che McClain ha cercato di afferrare la sua pistola.

Tutti e tre gli agenti hanno placcato McClain a terra e Woodyard lo ha sottoposto a una presa carotidea - in cui un agente usa il bicipite e l'avambraccio per interrompere l'afflusso di sangue al cervello di un soggetto - ha dichiarato la polizia nel documento riassuntivo. McClain ha perso brevemente i sensi e Woodyard ha rilasciato la presa, si legge nel documento, citando gli agenti.

Il video della telecamera dell'incontro mostra McClain che a un certo punto dice di non riuscire a respirare.

Poiché è stata usata la presa, la politica del dipartimento ha obbligato gli agenti a chiamare i vigili del fuoco per chiedere aiuto, hanno detto le autorità. I paramedici dell'Aurora Fire Rescue sono arrivati e hanno visto McClain a terra e opporre resistenza agli agenti, si legge nella panoramica.

Il paramedico Cooper ha diagnosticato a McClain un "delirio eccitato" e ha deciso di iniettargli la ketamina, un potente sedativo.

Secondo le autorità, McClain ha avuto un attacco di cuore durante il tragitto verso l'ospedale. Tre giorni dopo è stato dichiarato cerebralmente morto e gli è stato tolto il supporto vitale.

Novembre 2019

Il 7 novembre l'ufficio del medico legale della contea di Adams ha presentato un rapporto autoptico in cui si afferma che la causa e le modalità del decesso sono "indeterminate". Il rapporto citava le indagini sulla scena del crimine e i risultati degli esami come fattori che avevano portato a questa conclusione.

Circa due settimane dopo, il procuratore distrettuale della contea di Adams, Dave Young, ha rifiutato di presentare accuse penali contro i primi soccorritori. In una lettera al capo della polizia di Aurora del 22 novembre, Young ha fatto riferimento alla causa di morte non determinata come uno dei fattori.

"Le prove non supportano la conclusione che la morte del signor McClain sia stata il risultato diretto di una particolare azione di un particolare individuo", ha scritto Young. "Nelle circostanze di questa indagine, è improbabile che l'accusa riesca a dimostrare la causa della morte oltre ogni ragionevole dubbio a una giuria di dodici persone. Di conseguenza, le prove non supportano l'accusa di omicidio".

Sempre il 22 novembre, dopo la decisione del procuratore distrettuale, la polizia di Aurora ha diffuso i video delle telecamere degli agenti.

"Certamente riconosciamo e comprendiamo che questo è stato un processo incredibilmente devastante e difficile per loro nelle ultime settimane", ha dichiarato l'allora capo della polizia Nick Metz.

Febbraio 2020

Una commissione di revisione della polizia conclude che l'uso della forza contro McClain, compresa la presa della carotide, "rientrava nella politica e era coerente con l'addestramento".

Il 6 febbraio i funzionari della città hanno annunciato che avrebbero assunto un esperto indipendente per rivedere il caso.

Maggio 2020

George Floyd, un uomo di colore di 46 anni, è stato trattenuto fatalmente dalla polizia a Minneapolis, Minnesota, il 25 maggio. Il video dell'incontro realizzato dai passanti scatena l'indignazione e porta a proteste diffuse, anche ad Aurora, nell'ambito del movimento Black Lives Matter.

Giugno 2020

All'inizio di giugno, i tre agenti che hanno affrontato McClain sono stati assegnati a mansioni amministrative, principalmente a causa di problemi di sicurezza perché la polizia e i dipendenti comunali stavano ricevendo minacce, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Il 9 giugno, la polizia di Aurora e i funzionari comunali hanno annunciato modifiche alle politiche di polizia, tra cui il divieto di trattenere la carotide.

Dieci giorni dopo, il governatore Polis ha firmato la legge sulla responsabilità della polizia, che impone a tutti gli agenti di utilizzare telecamere attivate sul corpo o sul cruscotto durante le chiamate di servizio o le interazioni con il pubblico avviate dagli agenti. Il provvedimento vietava inoltre agli agenti di usare le manette.

Polis ha anche firmato un ordine esecutivo che nomina il procuratore generale del Colorado Phil Weiser per indagare sul caso di McClain, ha annunciato il governatore il 25 giugno. Più di 2 milioni di persone avevano firmato una petizione per chiedere ai funzionari di condurre una nuova indagine.

Il 27 giugno, i manifestanti dell'area di Aurora si sono riuniti sulla Highway 225, chiudendola temporaneamente, per chiedere giustizia sulla morte di McClain.

Il 30 giugno, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Colorado, la divisione per i diritti civili del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la divisione di Denver dell'FBI hanno annunciato di aver esaminato il caso dal 2019 per potenziali violazioni dei diritti civili federali.

Luglio 2020

Il 3 luglio la polizia di Aurora ha licenziato due agenti che, a loro dire, avevano scattato dei selfie sul luogo della commemorazione di McClain, situato dove è stato ucciso, mentre erano in servizio.

Anche l'agente Rosenblatt è stato licenziato: la polizia ha detto che ha ricevuto la foto in un messaggio e ha risposto "ah ah", senza avvisare i supervisori. Le foto sono state scattate il 20 ottobre 2019.

Un terzo agente che si vede nelle foto si è dimesso pochi giorni prima di un'udienza pre-disciplinare, ha dichiarato la polizia.

Il 20 luglio, il Consiglio comunale di Aurora ha approvato una risoluzione per procedere a un'indagine indipendente sulla morte di McClain.

Agosto 2020

L'11 agosto la famiglia McClain ha intentato una causa federale per i diritti civili contro la città di Aurora.

"La condotta incostituzionale di Aurora nella notte del 24 agosto 2019 fa parte di una più ampia consuetudine, politica e pratica di razzismo e brutalità, come dimostra la sua condotta sia prima che dopo l'omicidio di Elijah McClain, un giovane nero", si legge nella causa.

Lo stesso giorno, i funzionari della città di Aurora hanno annunciato che il dipartimento di polizia sarà sottoposto a una "revisione completa" da parte di esperti esterni in materia di diritti civili e sicurezza pubblica.

Febbraio 2021

Il 22 febbraio, i funzionari della città di Aurora pubblicano un rapporto di 157 pagine che illustra i risultati dell'indagine indipendente commissionata sulla morte di McClain.

Il rapporto afferma che gli agenti non avevano le basi legali per fermare, perquisire o trattenere McClain. Ha inoltre criticato la decisione dei medici di emergenza di iniettargli la ketamina e ha rimproverato il dipartimento di polizia per non aver interrogato seriamente gli agenti dopo la morte.

Sheneen McClain, madre di Elijah, ha pianto leggendo il rapporto.

"È stato opprimente sapere che mio figlio è stato innocente per tutto il tempo e aspettare i fatti e le prove", ha detto Sheneen McClain alla CNN all'epoca. "Ora il nome di mio figlio è stato riabilitato. Non è più etichettato come un sospetto. In realtà è una vittima".

Il padre di Elijah McClain ha detto che il rapporto ha solo confermato ciò che la famiglia già sapeva. "La polizia e i medici di Aurora che hanno ucciso mio figlio devono essere ritenuti responsabili", ha dichiarato LaWayne Mosley dopo la pubblicazione del rapporto.

In risposta al rapporto, i funzionari della città hanno iniziato a lavorare per istituire un osservatore indipendente per controllare la disciplina della polizia, ha detto il direttore della città di Aurora Jim Twombly.

"Credo che il team investigativo abbia identificato il problema alla base del caso: il fallimento di un sistema di responsabilità", ha dichiarato Twombly dopo la pubblicazione del rapporto.

Settembre 2021

Il 1° settembre, il procuratore generale dello Stato ha annunciato che un gran giurì ha incriminato gli agenti Roedema, Rosenblatt e Woodyard e i paramedici Cichuniec e Cooper.

Ognuno di loro è stato accusato di omicidio colposo e negligenza criminale nell'ambito di un'accusa di 32 capi d'imputazione.

Roedema e Rosenblatt sono stati incriminati anche per un'accusa di aggressione e un'accusa di crimine di violenza. Cooper e Cichuniec sono stati incriminati anche per tre capi d'accusa di aggressione e sei di crimine di violenza.

"Il nostro obiettivo è cercare di ottenere giustizia per Elijah McClain, per la sua famiglia e i suoi amici e per il nostro Stato", ha dichiarato Weiser, procuratore generale dello Stato. "Così facendo, facciamo progredire lo stato di diritto e il nostro impegno affinché tutti siano responsabili e uguali davanti alla legge".

Le accuse hanno portato i genitori di McClain alle lacrime. "Ho iniziato a piangere perché sono passati due anni", ha detto Sheneen McClain. "È stato un lungo viaggio".

"Nulla riporterà indietro mio figlio, ma sono grato che i suoi assassini siano finalmente chiamati a rispondere delle loro azioni", ha dichiarato Mosley, suo padre, attraverso il comunicato del procuratore.

Il 15 settembre, l'ufficio del procuratore generale del Colorado ha pubblicato un rapporto di 112 pagine in cui si afferma che la polizia di Aurora ha praticato un sistema di polizia basato su pregiudizi razziali, ha usato una forza eccessiva e non ha registrato le informazioni richieste dalla legge quando ha interagito con la comunità. Il rapporto ha anche rilevato che il dipartimento di polizia ha usato la forza contro le persone di colore quasi 2,5 volte in più rispetto ai bianchi.

L'indagine statale ha anche rivelato che il dipartimento dei vigili del fuoco aveva un modello e una pratica di somministrazione illegale di ketamina, ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale.

Novembre 2021

L'ufficio del procuratore generale e la città di Aurora hanno concordato il 16 novembre i termini di un decreto di consenso per affrontare le questioni sollevate nel rapporto dell'ufficio due mesi prima.

Il 19 novembre, la città ha finalizzato un accordo per il pagamento di 15 milioni di dollari alla famiglia di McClain per risolvere la causa federale sui diritti civili.

Settembre 2022

La causa del decesso di McClain è stata modificata alla luce delle prove emerse dalle indagini del Gran Giurì, secondo un rapporto autoptico modificato reso pubblico il 23 settembre.

Il rapporto iniziale dell'autopsia diceva che la causa della morte era indeterminata. Ma il rapporto modificato indicava come causa del decesso "complicazioni dovute alla somministrazione di ketamina in seguito a una costrizione forzata".

La modalità del decesso è rimasta indeterminata nel rapporto modificato.

"In poche parole, il dosaggio di ketamina era eccessivo per questo individuo e ha provocato un'overdose, anche se il livello di ketamina nel sangue era coerente con una concentrazione 'terapeutica'", ha scritto il patologo Dr. Stephen Cina nel rapporto autoptico modificato. "Credo che il signor McClain sarebbe molto probabilmente ancora vivo se non fosse stata somministrata la ketamina".

Cina non ha potuto stabilire se la presa carotidea abbia contribuito alla morte, ma "non ho visto alcuna prova che le ferite inflitte dalla polizia abbiano contribuito", ha scritto.

Settembre 2023

Il 20 settembre, Roedema e Rosenblatt, due degli agenti che avevano arrestato McClain, sono stati processati con l'accusa di omicidio colposo, omicidio per negligenza e aggressione.

I pubblici ministeri hanno affermato che hanno usato una forza eccessiva su McClain, non hanno seguito la loro formazione e hanno ingannato i paramedici sul suo stato di salute. Gli avvocati della difesa hanno invece attribuito la colpa a McClain per aver opposto resistenza all'arresto e ai paramedici che lo hanno curato.

Ottobre 2023

Roedema è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo e aggressione. Rosenblatt è stato assolto da tutte le accuse.

Il 16 ottobre, il terzo agente, Woodyard, è stato processato con l'accusa di omicidio colposo e negligenza. Come nel processo precedente, l'accusa ha sostenuto che ha usato una forza eccessiva su McClain, mentre gli avvocati della difesa hanno sostenuto che la forza era necessaria e hanno incolpato i paramedici.

Novembre 2023

Woodyard viene dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

La madre di McClain, Sheneen, ha dichiarato alla CNN KUSA di non avere più fiducia nel sistema giudiziario dopo l'assoluzione di Woodyard.

"Ci delude, non solo le persone di colore, ma tutti", ha detto. "Non fanno la cosa giusta, fanno sempre il minimo indispensabile".

Cooper e Cichuniec, i paramedici che hanno curato McClain, sono stati processati con l'accusa di omicidio colposo e negligenza.

Dicembre 2023

Entrambi i paramedici hanno testimoniato di aver creduto che McClain stesse sperimentando un "delirio eccitato" durante il confronto con gli agenti di polizia di Aurora, e il loro protocollo di trattamento prevedeva la somministrazione di una dose di ketamina che ritenevano sicura e non avrebbe ucciso una persona.

I procuratori hanno detto che i paramedici "non si sono assunti la responsabilità di nessuna delle loro azioni" mentre testimoniavano al processo.

"Entrambi sono rimasti lì mentre Elijah peggiorava sempre di più e non hanno fatto nulla", ha detto il procuratore generale del Colorado Shannon Stevenson. "Sono entrambi responsabili".

Eric Levenson della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com