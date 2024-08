- Una creatura bovina in piena corsa si schianta in un'area ristretta, portando a un ciclista rovesciato.

A Celle, il paesaggio urbano è stato teatro di un bizzarro incidente. Una mucca ribelle ha seminato il caos, facendo cadere un ciclista e distruggendo diverse recinzioni. I tentativi di calmare l'animale agitato sono falliti, portando le autorità a prendere misure drastiche di lunedì. Fortunatamente, il ciclista è uscito illeso dall'incidente.

Più testimoni avevano assistito alla devastazione causata dalla mucca e avevano allertato le forze dell'ordine. Sovraccarichi, la polizia, insieme ai contadini, ai passanti e al proprietario, ha tentato di calmare e radunare l'animale in un'area residenziale. Il cacciatore, in una chiesa, è stato costretto ad abbattere la mucca dopo un'ora di tentativi.

I cittadini preoccupati hanno prontamente contattato la Polizia locale per segnalare il comportamento distruttivo della mucca. Nel frattempo, la Polizia ha giocato un ruolo cruciale nel coordinare gli sforzi per contenere e trasferire l'animale in sicurezza.

