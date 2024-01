Una corte d'appello federale blocca l'amministrazione Biden dall'applicazione delle linee guida volte a proteggere l'accesso all'aborto in Texas

Le linee guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti affermano che i fornitori di servizi medici che, in base a una legge del 1986, sono tenuti a fornire cure di emergenza alle pazienti incinte, indipendentemente dalla loro capacità di pagarle, devono anche fornire servizi di aborto in situazioni di pericolo di vita o di salvezza della salute e saranno protetti se tali azioni violano le leggi statali.

Si tratta di uno dei colpi preventivi dell'amministrazione in risposta all'annullamento della sentenza Roe contro Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2022.

Il Texas ha contestato le linee guida in un tribunale federale. L'anno scorso un giudice ha bloccato l'HHS dall'applicare la guida in Texas o contro i membri dell'American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists o delle Christian Medical & Dental Associations.

"La questione sottoposta alla corte è se l'EMTALA, secondo la guida dell'HHS, imponga ai medici di fornire aborti quando questo è il trattamento stabilizzante necessario per una condizione medica di emergenza. Non è così. Pertanto, rifiutiamo di espandere la portata dell'EMTALA", ha dichiarato un gruppo di tre giudici della Corte d'Appello del 5° Circuito degli Stati Uniti in una sentenza unanime.

I giudici che hanno emesso la sentenza di martedì sono stati tutti nominati da presidenti repubblicani.

Fonte: edition.cnn.com