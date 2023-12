Una coppia monogama può diventare felicemente non monogama? Secondo gli esperti, è possibile ma non facile.

Nel mio studio vedo sempre più spesso coppie di tutte le età che hanno sempre avuto relazioni monogame, ma che ora stanno pensando seriamente di aprire le loro relazioni. Si tratta di coppie giovani che hanno appena iniziato, di coppie con figli piccoli e un mutuo e di coppie nubili che cercano di trovare le loro ali.

I motivi che spingono a fare il salto di qualità sono diversi. Spesso uno o entrambi i partner possono sentirsi sessualmente insoddisfatti nella relazione principale: può trattarsi di noia, di libido non corrisposto o del desiderio di esplorare nuovi orizzonti. A volte c'è la voglia di provare l'eccitazione e l'energia che si provano quando si entra in contatto con una persona nuova. È anche possibile che uno o entrambi i partner non credano nella monogamia. Per alcune coppie il sesso è sempre stato un problema, anche se il resto della relazione funziona.

Indipendentemente dal motivo, l'interesse per la non monogamia - la partecipazione a relazioni sessuali non esclusive - è in aumento. In uno studio del 2020 condotto da Justin Lehmiller, ricercatore del Kinsey Institute, su 822 persone attualmente monogame, quasi un terzo ha dichiarato che avere una relazione aperta era la loro fantasia sessuale preferita e l'80% voleva realizzarla.

Cosa succede se la vostra relazione inizia come monogama e voi o il vostro partner cambiate idea? Secondo Lehmiller, questo non deve necessariamente condannare la vostra relazione. "Le ricerche suggeriscono che la qualità della relazione è abbastanza simile nelle relazioni monogame e in quelle consensualmente non monogame". "Entrambi gli stili di relazione possono funzionare bene e possono anche fallire".

Credo che la chiave del successo della non monogamia sia in una parola: consensuale. Conosciuto come non monogamia etica, questo approccio è diverso dalle relazioni monogame in cui i partner si tradiscono a vicenda. Secondo la sessuologa Yvonne Fulbright, una relazione eticamente non monogama coinvolge due persone che si identificano come coppia ma che non si impegnano in una relazione tradizionale.

"Si sono dati la possibilità di frequentare o fare sesso con altre persone in modo indipendente", ha detto Fulbright, che vive in Islanda. "Spesso una componente chiave per far funzionare queste relazioni è che l'altra relazione è solo sessuale, non romantica o emotiva. Non c'è inganno nel fare sesso con altri".

Per alcune coppie la non monogamia etica può essere più facile di altre. Tra queste ci sono quelle che hanno discusso la possibilità di una relazione aperta fin dall'inizio e le coppie LGBTQ. "Nella mia esperienza, le coppie gay e queer hanno più facilità con la non monogamia", ha detto Dulcinea Alex Pitagora, terapista sessuale di New York.

"Hanno dovuto fare più introspezione e comunicazione sulla loro identità sessuale o di genere", ha detto Pitagora. "Questo tempo aggiuntivo speso a capire chi sono, cosa vogliono e a imparare a comunicarlo, si integra perfettamente con la comunicazione sulla non monogamia".

Valutare i pro e i contro della non monogamia

Per le coppie che scelgono di aprire le loro relazioni in modo etico, ci possono essere dei vantaggi. "La non monogamia può essere appagante e un catalizzatore per la crescita di sé", ha detto Madelyn Esposito, terapeuta sessuale del Wisconsin. "Questa crescita personale può approfondire la comprensione e il desiderio per il partner principale, poiché si ha lo spazio per esplorare se stessi e i propri bisogni sessuali al di fuori dei confini relazionali".

In una relazione aperta c'è spesso meno pressione per soddisfare tutti i propri bisogni sessuali da parte del partner, ha detto Rachel Needle, terapista sessuale con sede in Florida. "E c'è meno pressione su di voi per soddisfare tutti i bisogni sessuali del vostro partner. Questo vi dà l'opportunità di godere dell'attività sessuale con il vostro partner, ma senza tensioni o ansie aggiuntive".

A volte il calore generato al di fuori della camera da letto si ritrova anche nella relazione primaria. "Molte persone non monogame scoprono che la varietà del partner aumenta la loro libido e che questo si trasferisce in un aumento del sesso nella relazione primaria", ha detto Lehmiller. "Un'altra cosa che abbiamo scoperto nella nostra ricerca è che, oltre al sesso, queste relazioni possono anche rafforzarsi a vicenda. In particolare, essere più soddisfatti di un partner secondario predice di fatto un maggiore impegno verso il partner primario".

Ma fare il salto nella non monogamia etica non è sempre facile per le coppie storicamente monogame. Spesso uno dei due partner "guida" e l'altro è un passeggero riluttante che si accoda al viaggio. A volte una coppia non riesce a mettersi d'accordo su cosa costituisca la non monogamia (sesso occasionale con persone diverse piuttosto che frequentare ripetutamente una persona), oppure non riesce a mettersi d'accordo sulle regole (pubblicare un profilo online, pernottare, portare qualcuno a casa, non baciarsi).

Uno dei due partner potrebbe essere preoccupato dello stigma sociale se gli altri lo scoprissero o semplicemente non riesce a superare tutti i messaggi culturali che idealizzano la monogamia. La non monogamia può scatenare sentimenti forti come la gelosia e la possessività. "Anche solo parlarne come curiosità può sembrare minaccioso per alcune coppie/partner", ha detto Fulbright.

Che cosa bisogna considerare se si pensa alla non monogamia etica?

Farlo per le giuste ragioni

Ci sono molte motivazioni positive che spingono le coppie a provare la non monogamia, ma quello che non dovete fare è affidarvi alla non monogamia per mettere un cerotto ai problemi esistenti. "Usare la non monogamia per sistemare una relazione è efficace come avere un bambino per sistemare una relazione: è un'idea terribile", ha detto Rebecca Sokoll, psicoterapeuta di New York. "Per passare alla non monogamia è necessario avere una relazione forte e sana".

Non fatelo per prendere le distanze dal vostro partner. "La non monogamia etica può anche essere un meccanismo di difesa, una tattica di ritardo, un gioco a nascondino e un'avversione alla vicinanza", afferma Hanna Zipes Basel, psicoterapeuta del Minnesota specializzata in questo settore. "Vedo coppie che hanno successo quando entrano nella non monogamia con una relazione già sicura e funzionante, quando entrambi desiderano la non monogamia in egual misura e/o hanno avuto esperienze precedenti o hanno fatto i compiti a casa".

Educare se stessi

"Informatevi sull'ampia gamma di filosofie, strutture e accordi possibili nel mondo della non-monogamia etica attraverso libri, podcast e articoli", suggerisce la terapista sessuale Sari Cooper, che dirige il Center for Love and Sex di New York. "Scrivete un diario su ciò che ciascuno di voi cerca in questa transizione e discutete questi obiettivi con il vostro partner per vedere se siete sulla stessa lunghezza d'onda e, in caso contrario, quali sovrapposizioni o compromessi potrebbero funzionare".

Parlare, parlare e ancora parlare

Non c'è dubbio che la non monogamia etica richieda comunicazione, e molta. Suggerisco una conversazione "e se" prima di passare all'azione", consiglia Tammy Nelson, terapista sessuale di Los Angeles. "Parlare dei potenziali vantaggi e delle insidie di una possibile esplorazione può prevenire i problemi che potrebbero emergere in seguito. Più si parla dei problemi prima che si verifichino, meglio è".

Un terapeuta esperto nel lavoro con le coppie che perseguono la non monogamia etica può aiutarvi a soppesare i potenziali pro e contro, guidarvi nel processo e fornirvi uno spazio neutrale e sicuro per discutere.

Stabilire le regole di base

Stabilite cosa significa per entrambi la non monogamia etica e concordate i vostri parametri - all'inizio può essere meglio stabilire regole più rigide - e pianificate di continuare la conversazione.

"Vedo decine di coppie all'anno che vengono in terapia per cercare di negoziare le loro aspettative in anticipo", dice Kimberly Resnick Anderson, terapista sessuale a Los Angeles. "Le coppie che fanno i compiti a casa in anticipo hanno un tasso di successo molto migliore di quelle che si buttano a capofitto senza preparazione".

"Anche le coppie che si preparano responsabilmente sono spesso sorprese dalle loro reazioni a certe situazioni e devono rinegoziare i confini".

Secondo la mia esperienza professionale, le coppie che hanno successo nella non monogamia spesso non hanno bisogno di molte regole, perché si fidano l'uno dell'altro, danno priorità alla relazione principale e si tengono a mente l'un l'altro durante tutto il processo.

Ridefinire il fallimento e il successo

Se la non monogamia etica non funziona per voi - o vi porta a una rottura - non significa che sia una perdita. "Considerate una coppia con figli che, senza la non monogamia etica, si sarebbe separata e per la quale la non monogamia stabilizza la relazione", ha detto Margie Nichols, terapeuta sessuale del New Jersey.

"Alla fine la stabilità non dura, ma la nonmonogamia etica permette alla coppia di separarsi consapevolmente e di prendersi del tempo per questo processo", ha detto Nichols. "Grazie a questa premura, la famiglia può continuare a vivere insieme o vicino all'altro e continuare a volersi bene e a prendersi cura l'uno dell'altro, senza che ci sia amarezza o rancore tra i due. Lo definirei un successo, nonostante il divorzio".

Alla fine, le coppie che hanno successo sono ferocemente impegnate nella loro relazione principale: La proteggono, la custodiscono e se ne prendono cura. Si assicurano che le loro fondamenta siano solide e sicure e continuano a crescere ed espandersi come coppia in modi che vanno oltre il sesso. La non monogamia può essere un nuovo capitolo emozionante per una coppia, ma non significa che la storia della loro relazione si concluda. Dovrebbe sembrare un inizio emozionante.

