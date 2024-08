Rapporto dei media su Tommy Haas e Sara Foster - Una coppia di celebrità dovrebbe essere separata.

La leggenda del tennis tedesco Tommy Haas (46) e la sua partner, la modella americana Sara Foster (43), hanno apparentemente rotto la loro relazione

Secondo un articolo dei media, la leggenda del tennis tedesco Tommy Haas (46) e la sua partner, la modella americana Sara Foster (43), hanno apparentemente rotto la loro relazione. People Magazine riporta questa notizia, citando una fonte anonima. Haas e Foster si concentreranno ora esclusivamente sull'educazione delle loro due figlie, aggiunge la fonte. Non è stata fornita alcuna ragione per la rottura.

I pensieri di Sara Foster sul matrimonio

Haas e Foster, figlia di un produttore musicale, sono stati fidanzati dal 2008. Hanno due figli insieme - la figlia Valentina, nata nel 2010, e Josephine, nata nel 2015. La coppia viveva a Los Angeles ma non si è mai sposata. "Guardando indietro, probabilmente non avevo molto rispetto per il matrimonio. Sono cresciuta pensando che non significasse nulla - te ne vai, tradisci, hai quell'altra persona", ha detto Foster in un podcast lo scorso anno. Suo padre, David Foster, si è sposato cinque volte.

Haas, un tempo uno dei tennisti più famosi della Germania, ha giocato dal 1997 al 2017. È arrivato al secondo posto nella classifica mondiale ma non ha mai vinto un titolo del Grande Slam. Foster, nel frattempo, ha recitato in vari ruoli, tra cui in "90210", uno spin-off della serie televisiva per teenager "Beverly Hills, 90210".

