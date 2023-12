Una coppia di anziani perde una battaglia giudiziaria in Francia per una maschera africana da 4,6 milioni di dollari

La coppia ha sostenuto che il mercante d'arte che ha acquistato la maschera è venuto meno "all'obbligo di fornire informazioni precontrattuali" e ha commesso "una violazione del consenso".

La coppia ha cercato di annullare la vendita della maschera e ha chiesto che il ricavato dell'asta venisse loro consegnato, ma un tribunale di Alès, nel sud della Francia, ha confermato i termini della vendita in una sentenza emessa martedì.

Nella sentenza, il tribunale ha affermato che la coppia aveva conservato la maschera in una soffitta e non aveva assunto alcun esperto per accertare "il reale valore storico e artistico" della maschera prima di concordare il prezzo con il mercante.

Il mercante d'arte non aveva alcuna conoscenza specifica dell'arte africana né alcuna conoscenza preventiva del "valore singolare" della maschera, ha affermato il tribunale, citando il fatto che l'aveva fatta valutare da diverse case d'asta, ricevendo alla fine una valutazione di 300.000-400.000 euro.

Il tribunale ha criticato i proprietari per "la loro negligenza e disinvoltura", dicendo che avevano fretta di vendere la proprietà in cui era conservata la maschera e non avevano prestato attenzione agli oggetti al suo interno.

L'88enne e la moglie 81enne, identificati con le loro iniziali nei documenti del tribunale ma precedentemente confermati alla CNN come i signori Fournier dal loro avvocato, avevano messo in vendita un'antica maschera africana, ereditata dal nonno del signor Fournier.

Il nonno, René-Victor Edward Maurice Fournier, era stato governatore coloniale in Africa centrale all'inizio del XX secolo, quando parti significative del continente erano sotto il dominio coloniale francese.

Nel settembre 2021, i Fournier hanno venduto la loro maschera a un rivenditore di oggetti usati per 150.000 euro. Secondo il loro avvocato, Frédéric Mansat Jaffré, la coppia non era a conoscenza del valore di mercato della maschera e credeva che il rivenditore offrisse un prezzo equo.

Qualche mese dopo, secondo l'avvocato, hanno appreso da un articolo di giornale che la loro vecchia maschera era stata messa all'asta e che il suo valore era notevolmente superiore a quello pagato dal commerciante.

Due giorni dopo questa scoperta, la maschera è stata venduta per 4,2 milioni di euro, come risulta da una ricevuta di vendita condivisa con la CNN, pari a 4,6 milioni di dollari.

I Fournier hanno avviato una causa civile contro il commerciante, che hanno perso nell'autunno del 2022 e sono stati condannati a pagare le spese processuali.

Martedì, il tribunale li ha condannati anche a pagare le spese relative al loro appello fallito.

Inoltre, il tribunale ha respinto la richiesta del governo gabonese di sospendere il procedimento.

Il Gabon ha intentato una causa separata per ricettazione, accusando l'antenato del signor Fournier di aver rubato la maschera e quindi di non esserne mai stato il legittimo proprietario, ha dichiarato a novembre alla CNN Olivia Betoe Bi Evie, uno degli avvocati che rappresentano il Gabon.

Se il tribunale avesse accettato la sua richiesta di sospendere il procedimento legale sulla vendita della maschera, il Gabon avrebbe potuto portare avanti la sua causa separata per la ricettazione e lottare per la restituzione della maschera al suo Paese d'origine.

La maschera è un manufatto estremamente raro e di grande valore spirituale per il popolo gabonese, ha dichiarato Betoe Bi Evie alla CNN.

Risale al XIX secolo e apparteneva alla potente società Ngil, un gruppo segreto incaricato di amministrare la giustizia all'interno delle comunità Fang del Gabon, secondo Betoe Bi Evie.

"Per gli occidentali la maschera è un oggetto d'arte", ha detto Betoe Bi Evie, "ma per gli africani, per i gabonesi... è un oggetto rituale usato per garantire la pace nella società. È molto importante".

Secondo un'inserzione di Sotheby's per una maschera Ngil simile, questi manufatti "sono tra i più rari e celebrati di tutte le opere d'arte africane", il che li rende "molto ricercati come chiavi di volta indispensabili delle migliori collezioni di arte africana".

Secondo il catalogo dell'asta, la maschera è stata "raccolta intorno al 1917, in circostanze sconosciute, dal governatore coloniale francese René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931), probabilmente durante un tour in Gabon", come riporta l'affiliata della CNN BFMTV.

