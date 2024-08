- una considerevole remunerazione richiesta per "Operazione Giorno dello Sciacallo"

Dopo la sua vittoria agli Oscar del 2015 per il ruolo di Stephen Hawking in "The Theory of Everything", l'attore britannico Eddie Redmayne (42) ha acquisito una maggiore popolarità. È diventato noto per il suo ruolo di Magizoologo Newt Scamander nel film "Fantastic Beasts and Where to Find Them", spin-off di Harry Potter. Secondo fonti recenti, Redmayne è pronto a ricevere un ingaggio senza precedenti per la sua partecipazione alla serie Sky "The Day of the Jackal".

Una nuova interpretazione di un thriller classico

Questa serie è una moderna interpretazione del popolare thriller scritto dall'autore di bestseller Frederick Forsyth (86), pubblicato per la prima volta nel 1971 e successivamente adattato per il cinema nel 1973 con Edward Fox (87) e ancora nel 1997 con Bruce Willis (69) come protagonista. La trama ruota intorno a un famoso assassino a contratto incaricato di eliminare una figura politica di spicco.

Secondo il "Daily Mirror", Redmayne è previsto per guadagnare una cospicua cifra di un milione di sterline (circa 1,2 milioni di euro) per episodio per la sua interpretazione nella serie. Secondo il report, questo thriller di dieci episodi stabilirà un nuovo record finanziario per la produzione di serie Sky.

"The Day of the Jackal" è previsto per debuttare in esclusiva su Sky e WOW il 07.11.2024.

