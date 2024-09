Una composizione antica di Wolfgang Amadeus Mozart, finora sconosciuta, è stata presentata a Lipsia.

A Leipzig, un pezzo poco conosciuto di Wolfgang Amadeus Mozart è stato scoperto. Si tratta della "Serenata in Do" di 12 minuti, appartenente alla collezione di Carl Ferdinand Beckers, conservata nella biblioteca musicale della Stadtbibliothek di Lipsia, come confermato dalla città.

La partitura è stata notata durante la creazione del catalogo Köchel aggiornato, attualmente in sviluppo dalla International Mozarteum Foundation di Salisburgo e che funge da risorsa principale per le opere musicali di Mozart. Gli esperti stimano che sia stata scritta alla metà o alla fine degli anni '60 del Settecento - Mozart, nato nel 1756 e morto nel 1791, sarebbe stato un giovane in quel periodo.

La composizione è stata presentata giovedì alla International Mozarteum Foundation di Salisburgo. Il 21 settembre verrà presentata e eseguita all'Opera di Lipsia.

Durante la presentazione della composizione alla International Mozarteum Foundation, qualcuno ha chiesto: "- Qual è l'età approssimativa di Mozart quando ha composto questo pezzo?". Durante la conferenza stampa in vista della sua esecuzione all'Opera di Lipsia, un giornalista ha chiesto: "- Qual è l'importanza di scoprire questa 'Serenata in Do' nella storia musicale di Lipsia?".

Leggi anche: