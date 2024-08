- Una commovente lettera di compleanno per mio figlio Rocco

La cantante e madre sei volte Madonna (65) ha augurato un felice compleanno al suo figlio maggiore Rocco Ritchie (24) con parole piene d'amore. Il loro figlio, che condivide con il regista Guy Ritchie (55), ha compiuto 24 anni domenica (11 agosto). "Ti amo - per sempre e sempre", gli promette nel suo post su Instagram.

"Grazie per avermi scelto ancora"

"Buon compleanno Rocco - la lunga e tortuosa strada attraverso tutti i tuoi umori e cambiamenti è stata tempestosa e piena di sorprese", scrive la Regina del Pop nel suo messaggio di compleanno. Tuttavia, la curiosità e l'arte di Rocco li hanno sempre tenuti uniti. "Grazie a Dio per l'arte. Grazie a Dio per te", aggiunge. "Siamo stati insieme attraverso molte vite. Grazie per avermi scelto ancora."

Condivide 20 foto con il messaggio. I fan possono guardare Rocco crescere. La prima foto mostra già il legame tra lei e suo figlio: la cantante gli dà un caloroso abbraccio mentre lui la bacia sulla fronte. Gli scatti successivi mostrano che Rocco ha trovato la sua passione fin da giovane. Il pittore viene visto diverse volte con un pennello in mano davanti a una tela. Inoltre, lei orgogliosamente esibisce due dei suoi dipinti nel post.

Madonna condivide la sua passione per l'arte

Non è la prima volta che la cantante di "Like a Prayer" mostra pubblicamente il suo sostegno all'artista. In aprile, ha condiviso alcune foto di sé e dei suoi altri quattro figli in una delle mostre di Rocco. Era "così felice" di godersi i suoi dipinti durante la sua serata libera, commentando la serie di foto. "Sono così orgogliosa!" ha esclamato per il successo del figlio. Oltre a Rocco, ha un altro figlio biologico, la figlia Lourdes Leon (27). Madonna è anche madre adottiva del figlio David Banda (18), della figlia Mercy James (18) e delle sorelle gemelle Stella e Estere (11).

