- Una commedia senza sceneggiatura di artisti di improvvisazione rinomati debutta sul grande schermo.

"La commedia 'Micha's Big Ideas' dei veterani dell'improvvisazione Charly Hübner (51, 'Midday Show') e Jan Georg Schütte (61, 'Detective Dupin') arriva al cinema il 22 agosto. Pochi mesi dopo, il 1° novembre, il film sul villaggio fittizio della Germania Est di Klein-Schappleben, che affronta una grave carenza d'acqua, andrà in onda alle 20:15 su ARD. Il programma insolito ha una spiegazione semplice:

"In questo modo, possiamo incontrare il nostro pubblico di persona. Qualcosa che mi manca sempre con le trasmissioni televisive," dice Schütte alla stampa. Il regista Lars Jessen (55, 'Father, Son, Soldier'), che ha collaborato con Schütte sulla sceneggiatura e sulla regia, aggiunge: "Vogliamo attraversare il paese con gli attori e coinvolgere quante più persone possibile. I teatri sono perfetti per questo. E non ci concentriamo solo sull'Est. La crisi idrica ci riguarda tutti - è un'altra importante consapevolezza che sta lentamente emergendo."

Di cosa parla 'Micha's Big Ideas'

Micha (Charly Hübner) ha lasciato la sua città natale di Klein-Schappleben in Sassonia-Anhalt per fondare a Berlino un'azienda di videogiochi, che è stata un grande successo. Ma dopo un secondo fallimento a Berlino e una lotta contro il burnout, il "visionario e fondatore" decide di riprovare in campagna. In una riunione del consiglio comunale del suo paese, Micha presenta il suo progetto di trasformare l'antico hotel dei suoi genitori in un lussuoso resort benessere dove "lavoro, creatività, piacere e felicità convergono".

La sindaca Moni Hoffmann (Annett Sawallisch, n.1978) e la terapista mobile Tina Oppermann (Jördis Triebel, 46) sostengono l'impresa di Micha. Tuttavia, il resto della comunità del villaggio non è completamente convinto dello spirito imprenditoriale di Micha e del suo atteggiamento "tutto facile". Agricoltori come l'allevatore di pecore biologiche Jonas Oppermann (Ulrich Brandhoff, 38) e il grande agricoltore Hermann Köppe (Peter Kurth, 67, "Due per Tango") hanno preoccupazioni più immediate - la crisi idrica esistenziale della loro regione...

Una commedia teatrale può affrontare efficacemente il problema serio della scarsità d'acqua?

Una commedia teatrale che affronta il problema serio e universale della scarsità d'acqua non è un compito facile - una sfida di cui Schütte è ben consapevole. "Quello è stato il principale problema qui: creare un film a tema senza moralizzare," ammette. "I documentari potrebbero non interessare tutti. Con l'intrattenimento, speriamo di raggiungere un pubblico più ampio," spiega ulteriormente.

Riguardo all'apparente incongruenza tra la scarsità d'acqua, la commedia e l'improvvisazione, Schütte dice: "La scarsità d'acqua è una dolorosa verità che molti scelgono di ignorare. L'umorismo può aiutare a superare quella paura e rendere il tema più accessibile. L'improvvisazione è il mezzo perfetto per raccontarlo il più personalmente possibile." Jessen aggiunge: "Il miglior umorismo spesso nasce dalla tragedia. E non c'è niente di più divertente che invitare il pubblico a prendersi in giro." L'umorismo funge da rilassante e incoraggia un atteggiamento speranzoso, come fa notare Jessen.

Quell'atteggiamento speranzoso è rafforzato dai fatti presentati nei titoli di coda del film: "Dal 2000, la Germania ha perso annualmente 2,5 trilioni di litri d'acqua. Equivale al volume del lago di Costanza. Con questo, la Germania si colloca tra le regioni con le più alte perdite d'acqua a livello mondiale."

Improvvisatori esperti e appassionati con un profondo affetto per l'Est

Jan Georg Schütte ha diretto e scritto numerosi film per la televisione improvvisati, tra cui "Seniors' Speed Dating" (2014), "Wellness for Couples" (2016), "Class Reunion" (2019), "Detective Dupin: The Team" (2020, addio alla cara attrice di Münster Nadeshda Krusenstern), "Summer 90 Forever" (2021), "Kranitz" (2021), "The Funeral" (2022) e "The Love Festival" (2023). Attualmente sta lavorando al sequel degli ultimi due film con il titolo provvisorio "The Wedding".

In molti dei suoi progetti improvvisati, è coinvolto l'ex star di "Police Call 110" Charly Hübner. Schütte e Hübner condividono una passione per l'attività improvvisata e un autentico amore per l'allegria, l'eloquenza e l'umiltà nei loro progetti. Nel ultimo film, Schütte, che dirige anche, interpreta l'eccentrico appassionato di preparazione Bernd Schlüter, mostrando questa abilità.

Micha's società di videogiochi ha avuto inizio nella vivace Berlino, ma la sua città natale di Klein-Schappleben in Sassonia-Anhalt, famosa per la sua comunità di agricoltori, è anch'essa colpita dalla crisi idrica che interessa l'intero paese.

Leggi anche: