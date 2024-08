- Una commedia nera chiamata "La piazza nera".

Un tempo, era appeso al muro di un museo di Francoforte: il piccolo ma famoso dipinto a olio "Il Quadrato Nero" (1915) del pittore russo Kazimir Malevich (1879-1935). Ora è scomparso, rubato dal ladro d'arte esperto Vincent (Bernhard Schütz) e dal suo giovane complice Nils (Jacob Matschenz). Il dipinto deve essere consegnato al nuovo proprietario su una nave da crociera. Ma nella commedia "Il Quadrato Nero" (2021) in onda lunedì (20:15) su ZDF, i due ladri incontrano ogni sorta di ostacolo.

Il fatto è che non hanno biglietti né pass falsi, così sopraffanno due passeggeri ignari nel terminal del porto di Amburgo e prendono il loro posto. Ma quando aprono i loro pesanti bagagli, si scopre che i passeggeri che hanno rapinato dovevano esibirsi come imitatori di David Bowie e Elvis Presley a bordo.

Subito, il pittore Vincent e il suo complice cleptomane Nils devono sostituire gli intrattenitori. Disperatamente, cercano di mantenere la loro copertura e improvvisano il loro modo attraverso il programma quotidiano di spettacoli, peggio (Vincent) che bene (Nils). Ma la pianista di bordo Mia (Pheline Roggan) e il ballerino Levi (Christopher Schröder) sospettano presto i due artisti impostori. Anche il capo della troupe Helen (Victoria Trauttmansdorff) scopre il loro prezioso bottino rubato.

E poi c'è Martha (Sandra Hüller), che non è affatto timida e coinvolge Vincent in discussioni molto particolari sull'autenticità dell'arte - solo per mettere le mani sul dipinto rubato.

Il regista e autore Peter Meister ("Le persone cacciano") presenta qui il suo debutto cinematografico - un nonsenso divertente con tanto di giochi di parole e comicità situazionale. Come questi due ladri così diversi finiscano coinvolti in una storia assurda è completamente assurdo ma già abbastanza divertente.

Qualche buco logico non disturba affatto; invece, ci sono belle frecciate alle crociere in generale e alla nave da crociera "MS Atlantic" in particolare - le cabine hanno cornici del letto (pratiche per le immagini rubate) e finestre aperte (per la corretta ventilazione).

Bernhard Schütz ("Baciami Kosher") e Jacob Matschenz ("Sussurri cinesi") dimostrano finalmente di cosa sono capaci in due ruoli principali. Soprattutto, sono divertenti, ma la loro recita diventa presto dominata dalla pura disperazione - cioè quando il dipinto originale scompare di nuovo all'improvviso. Ora si rivela l'arte vera del falsario: Vincent, un tempo disprezzato dal mondo dell'arte, è ora richiesto. Una commedia nera.

Nonostante il loro piano di consegnare il dipinto rubato l'12 agosto sulla nave da crociera, Vincent e Nils si rendono conto di aver lasciato l'originale nella loro lotta con gli imitatori. In un tentativo frenetico di recuperare il dipinto prima che sia troppo tardi, Vincent cerca l'aiuto di Martha, promettendo di rivelare i segreti dell'arte autentica in cambio.

