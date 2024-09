Una collisione drammatica determina il podio di Formula 1 a Baku

In un tipico Gran Premio di Formula 1 a Baku, il campione Verstappen si è trovato a rimontare, mentre Norris lo ha superato. In testa, Leclerc e Piastri hanno ingaggiato una lotta serrata per la vittoria. Tuttavia, Leclerc ha deciso di rallentare, dando a Sainz e Perez l'opportunità di conquistare alcuni punti. Purtroppo, la loro competizione è giunta al termine all'ultimo giro, quando si sono scontrati e sono finiti contro le barriere.

In questa gara, è stato Piastri su McLaren a conquistare la vittoria in Azerbaijan. Leclerc, nonostante i suoi sforzi sulla Ferrari, ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Russell della Mercedes ha concluso terzo, dopo un incidente mozzafiato che ha coinvolto Pérez della Red Bull e Sainz della Ferrari poco prima del termine della gara. Nonostante fosse il campione in carica, Verstappen è riuscito a conquistare solo il quinto posto sulla seconda Red Bull. Nonostante sia partito dalla 15ª posizione, Norris sulla McLaren ha messo in mostra una prestazione poderosa, risalendo al quarto posto e riducendo il distacco nella classifica del campionato.

